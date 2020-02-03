Фёдор Шаляпин — «золотое горло» России

«Иногда природа расщедрится, что диву даёшься: всё соберёт, все свои возможности мобилизует и сделает, например, Шаляпина, это русское чудо. Потом, конечно, долго отдыхает, чтобы набраться сил и ещё что-нибудь такое придумать», — писала актриса Рина Зелёная.

Великий певец Фёдор Шаляпин родился 1 февраля 1873 года в семье выходцев из крестьян Вятской губернии. Отец Иван Яковлевич дослужился до земского писаря, мать Евдокия Михайловна была домохозяйкой. Материально жилось трудно, Фёдору с раннего возраста приходилось осваивать то сапожное, то столярное ремесло, позднее помогать отцу в переписывании казённых бумаг. При этом мальчик тяготел ко всему, что было так или иначе связано с музыкой и пением. Вначале он подрабатывал статистом в Казанском оперном театре и даже пытался играть драматические роли. Отец говорил ему: «В дворники надо идти, скважина, в дворники, а не в театр. Дворником надо быть, и будет у тебя кусок хлеба».

Однако юный Фёдор в театр ходил запоем. И драму, и оперу смотрел с одинаковым восторгом. Однажды ему предложили выступить в одном из спектаклей малороссийской труппы в эпизодической роли, о чём он вспоминал, что тогда не мог сказать ни слова, не мог пошевелить пальцами. Свой провал Фёдор переживал тяжело, но желание устроиться в театр не ослабло. Его дебют как оперного певца состоялся в декабре 1890 года, когда он спел партию Стольника в опере Станислава Монюшко «Галька» на сцене городского театра в Уфе.

С этого времени начался период скитаний Шаляпина по городам и оперным труппам. Он продолжался до 1892 года, когда девятнадцатилетний Фёдор приехал на заработки в Тифлис, где состоялась его встреча с бывшим певцом Большого театра Дмитрием Усатовым. Тот сразу оценил уникальные способности юноши и привлёк его к участию в любительских спектаклях и концертах Тифлисского музыкального кружка. Шаляпин пел сложные арии из классических опер и романсы.

После блестящих выступлений его приглашают в Мариинский театр, сыгравший положительную роль в творчестве артиста: там были певцы, у которых можно было поучиться, замечательные хор и оркестр. Впрочем, расцвет его мастерства был связан с частным оперным театром Мамонтова в Москве. За три сезона артист спел девятнадцать партий, из них пятнадцать — в русских операх, в том числе в опере «Жизнь за царя». «Давно не доводилось слышать и видеть такого Сусанина, - писала газета «Московские ведомости». - Перед нами выросла естественная, правдивая фигура, точно выхваченная из жизни. Каждая фраза - от сердца, каждый жест - в полном соответствии со словом, каждая пауза дышит настроением. Такого исполнения можно дождаться или от мастера своего дела, или от самородка…»

Тогда же у Шаляпина завязывается дружба с Максимом Горьким, композиторами Сергеем Рахманиновым и Сергеем Прокофьевым, другими видными деятелями русской культуры. Певец не был чужд и общественным событиям, происходившим в России. После революции 1917 года он участвовал в концертах-митингах, пел рабочим и матросам любимую всеми в его исполнении «Дубинушку». Некоторое время «золотое горло» позволяло певцу довольно сносно перенести превратности революционной поры. Но потом возникло чувство неудовлетворённости в происходящем. Однажды, придя в гости к художнику Константину Коровину, Шаляпин был озадачен:

- Меня обязали выступить сегодня перед конными матросами. Скажи мне, ради бога, что такое конные матросы?

- Не знаю, что такое конные матросы, — сумрачно ответил Коровин, - но уезжать надо…

В июне 1922 года Шаляпин навсегда покинул Россию и уехал в Скандинавию, где продолжил свою концертную деятельность. Уже седьмого августа в стокгольмском зале «Аудиториум» свободных мест не было — все хотели увидеть и услышать певца, тем более что своим концертом он открывал новый музыкальный сезон в шведской столице. Публика была в восторге. Музыкальный критик газеты «Афтенпостен» писал: «Фёдор Шаляпин - бас огромной величины. Его голос наряду с чудесным звучанием обладает также замечательной выразительностью, на которую даже лёгкая простуда не могла повлиять».

В последующие годы Шаляпин не раз совершал большие концертные турне как по Европе, так и по Северной и Южной Америке. В двадцатые годы дал десять концертов в Мельбурне и других австралийских городах. Посетил Новую Зеландию и Гонолулу. И завершил выступления в 1937 году, снова объехав Европу.

У народного артиста было множество поклонниц: обаяние великого исполнителя было под стать его голосу. О нём ходили анекдоты и забавные истории. Как-то к Шаляпину с определённой целью пришёл певец-любитель.

- Фёдор Иванович, мне в аренду необходим ваш костюм, в котором вы пели Мефистофеля. Не беспокойтесь, я вам заплачу!

Шаляпин, выдержав паузу, встал в театральную позу и, набрав в лёгкие воздуха, пропел: «Блохе кафтан?! Ха-ха-ха-ха!»

Примечательно, что из всех детей от двух браков — трёх дочерей и двоих сыновей - только один сын, Борис, унаследовал артистический талант отца. Он стал известным художником, создавшим один из портретов отца. Титанический труд подорвал, казалось бы, могучее здоровье Фёдора Ивановича. Его жизнь оборвалась в шестьдесят пять лет в парижской квартире на авеню д’Эйло.

Осенью 1984 года прошло возвращение праха эмигранта на Родину. В Москве перезахоронили самого политически беспроблемного представителя русского зарубежья — великого артиста Фёдора Шаляпина. Гроб из склепа на парижском кладбище Батиньоль привезли в фойе Большого театра, на сцене которого талант певца достиг своего расцвета, а созданные им образы - совершенства. На Новодевичьем кладбище церемонию проводили по высшему разряду - как народного артиста СССР. При этом событии присутствовала дочь Марина Фёдоровна. Через два года там установили памятник. Могила Шаляпина в Париже сохранилась до сих пор.

По инф. pnp.ru

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