Озеро Бездонное: природная загадка Подмосковья

Принято думать, что столкнуться с загадками и тайнами можно проделав как минимум многокилометровый путь — где-нибудь в тибетском высокогорье или джунглях Амазонии. Но необычные места могут найтись и совсем рядом с шумной столицей нашей Родины — в Солнечногорском районе. Речь об озере Бездонном, которое в свое время пытался исследовать «отец русской химии» Дмитрий Иванович Менделеев.

Есть дно или нет?

Споры о том, насколько глубок этот природный водоем, идут уже более века. Называются очень разные цифры — от 4—5 м до 60—70 м и даже больше. Местные жители рассказывают полусказ полулегенду о том, что Менделеев, услышав об удивительном озере от своего тестя Александра Блока, приехал сюда с лотом, чтобы измерить его глубину. 97-метровый канат с грузом ушел в озеро полностью, а дна так и не удалось нащупать.

Местный краевед Федор Желудев рассказывал, что сам неоднократно пытался померить глубину водоема, но в разных его точках получал очень разные значения — от нескольких метров до 70, 100 и более. Пытались исследовать озеро и дайверы, но опуститься на глубину более 4,5 м никому не удалось, так как там начинается слой уплотнения — нечто вроде сильно заиленных остатков водорослей. Так что вопрос о дне до сих пор остается открытым, но это не единственная загадка.

Отдушина океана

Именно так назвал Александр Блок озеро в своем дневнике из-за историй, которые рассказывали местные крестьяне. Якобы в озере неоднократно находили обломки кораблей, которые по водоему сроду не плавали. У одного из местных жителей хранится табличка с надписью «Santa Maria» — по всей видимости, когда-то принадлежавшая кораблю. А еще в 2003 году здесь был обнаружен спасательный жилет ВМС США, подписанный именем моряка Сэма Беловски, который за некоторое время до этого пропал в районе Красного моря.

Как рассказывает Александр Бобров в книге «Серебряный век Подмосковья», Блок и его современники, приезжавшие любоваться необычным водоемом, предполагали, что он каким-то образом подводными протоками связан с мировым океаном. Диггерские исследования показали, что в глубине озера действительно есть как минимум несколько подземных ручьев.

Теории происхождения

На этом проблемы озера не заканчиваются. Его форма , почти правильного круга , заставляет задуматься о происхождении водоема. Как и когда он мог появиться? На второй вопрос ответ найден — геологические исследования показывают, что около 12 тыс. лет назад. А вот как — пока неясно. Ни одна из предложенных гипотез — от ледниковой до ударно-метеоритной — не выглядит безупречной. Так что разгадка тайн Бездонного озера еще впереди.

Еще о тайнах истории, природы и человека — по ссылке для нашего пытливого и дотошного читателя.

По инф. cyrillitsa.ru

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