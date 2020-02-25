«Очевидное — невероятное»: передача, с которой мы умнели

В эфир на советском телевидении 24 февраля 1973 года впервые вышла передача «Очевидное — невероятное». В передаче рассказывалось о науке и технике, изобретениях, освещались философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, делались прогнозы на будущее. Информация тщательно проверялась профессионалами в своих областях.
Изначально идея заключалась в объединении в регулярную телепрограмму разрозненных научно-популярных фильмов, которые показывались в небольших просмотровых залах в городах СССР. По задумке авторов программы ведущий должен был произносить перед показом фильма вступительное слово. Но позже формат изменился — основой передач стали интервью с учёными и специалистами, не столько популяризирующими науку, сколько объясняющими, как наука существует в обществе. Главной идеей программы стала наука как часть культуры.
До этого, в 1973 году советский ученый Сергей Капица, сын Нобелевского лауреата Петра Капицы, опубликовал собрание вступительных слов и предисловий к основным научным работам. Собрание содержит более ста статей. Они и послужили фундаментом программ «Очевидное — невероятное».
Передача сразу стала очень популярной. Обсуждение самых интересных и актуальных проблем науки и человечества притягивало к экранам телевизоров представителей разного возраста и сфер занятий.
Регулярный выход в эфир передачи неизменно начинался пушкинскими строками:
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...»
С 1994 года передача выходила нерегулярно и на разных телеканалах. Но всегда её содержание оставалось прежним, как и ведущий программы — Сергей Капица, который в 2008 году получил специальный приз «ТЭФИ» за личный вклад в развитие российского телевидения, как бессменный ведущий программы «Очевидное — невероятное».
За вклад в популяризацию науки цикл передач «Очевидное — невероятное» отмечен Государственной премией в 1980 году, премией имени Калинги ЮНЕСКО в 1981 году, премией Российской академии наук в 1995 году.
С 25 мая 2002 года по 12 августа 2006 года программа выходила на канале ТВЦ по субботам в дневное время, реже в вечернее или ночное время по будням. С 2007 года по июнь 2010 года программа выходила в эфир на телеканале «Россия» в ночное время, но потом стала выходить по субботам утром или днём, при этом в регионах перекрывалась включением региональных филиалов ВГТРК. А с августа 2010 года по 26 мая 2012 года программа выходила в эфир еженедельно по субботам в обеденное время на канале «Россия-Культура», после чего ушла в летний отпуск, но после смерти Сергея Капицы была закрыта окончательно.
Интересно, что в заставках передачи 1970—1980-х годов тире в названии отсутствовало: «Очевидное невероятное». А в 1980-е годы выходило приложение к передаче — «Курьер «Очевидного — невероятного»», — представлявшее собой ежемесячный дайджест советских и мировых научно-технических новостей. В приложении демонстрировались короткие документальные и анимационные фильмы, посвящённые развитию науки и технологий.
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В эфир на советском телевидении 24 февраля 1973 года впервые вышла передача «Очевидное — невероятное». В передаче рассказывалось о науке и технике, изобретениях, освещались философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, делались прогнозы на будущее. Информация тщательно проверялась профессионалами в своих областях.
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