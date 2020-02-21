Популярный журналист Юрий Дудь снял фильм про ВИЧ. Посмотреть пригодится многим

Перед просмотром фильма «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят» предполагал, что фильм этот мне не понравится, так же как и предыдущие, – в работах Дудя мешает заданность: во всём виновата власть, Беслан – виновата власть, Колыма – было давно, но виновата власть... Однако я был приятно удивлён.

Кажется, что в первый раз Юрию Дудю реально удалось рассказать о проблеме, которую замалчивают, избегают и обходят стороной. Но вначале хотел бы отметить негативные стороны фильма, чтобы закончить этот отклик на хорошей ноте. Во-первых, за весь фильм, а идёт он почти два часа, нам так и не рассказали, что же такое ВИЧ и что такое СПИД. Первые более-менее внятные тезисы зритель услышит только на 42-й минуте.

Во-вторых, это – сам Юрий Дудь. Каждый раз, когда он открывает рот (за исключением связанных с тематикой вопросов типа: что нужно делать, если у тебя обнаружили ВИЧ, и т.д.), от фильма начинает разить, так сказать, нечистотами. Ведётся серьёзный диалог, и вдруг Юрий говорит: «А чё, можно трахаться с ВИЧ?» Таких, мягко выражаясь, некультурных моментов в фильме очень много, и это однозначно огромный минус. Также есть претензии к монтажу, так как в какие-то моменты он может вызвать эпилептические припадки, уж слишком резко меняется кадр.

Теперь перейду к положительным сторонам. Это очень актуальный разговор о серьёзной проблеме, которую, к сожалению, замалчивают. Для многих подростков и даже взрослых фильм станет открытием и отличным пособием, научит, как надо общаться с больными ВИЧ. Их не стоит бояться, с ними можно здороваться, с инфицированными этим вирусом людьми можно иметь половые отношения и даже заводить семью и детей. Это легко доказывается на примере участников фильма Сергея Ульянова и Риты Логиновой, у них родился здоровый ребёнок, несмотря на болезнь Сергея, с которой он живёт уже 13 лет. Также в этой работе есть нечто важное для огромной аудитории модного журналиста: элементарные рекомендации, связанные с половым воспитанием. Посыл фильма ясен: «Не бойтесь, но предохраняйтесь, делайте тесты...»

Ещё удивительное, и это стоит отметить: в фильме нет политической агитации, что обычно свойственно автору фильма, а есть очень интересные люди. Особенно я хотел бы отметить ярких участников фильма Вадима Покровского и Катю Гаврилову. Вадим Покровский – российский медик, специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита человека, он занимается этой темой ещё с 80-х годов прошлого века и сейчас квалифицированно рассказывает, что такое ВИЧ и СПИД, как с ними борются люди. А Катя Гаврилова – это тяжёлая и грустная история с трагическим концом, через 17 дней после того, как у неё взяли интервью, она умерла. Катя была наркоманкой и заразилась ВИЧ, у неё пытались отобрать квартиру. В её жизни была дилемма – бороться с ВИЧ и потерять работу либо продолжать работать. И в конечном итоге её болезнь переросла в СПИД. Катя – это пример того, как не нужно жить с ВИЧ. При этом она вызывает жалость, особенно её фраза, сказанная со слезами на глазах: «Хотелось бы подольше пожить...» Все фрагменты с Катей очень трогают, а когда узнаёшь, что она умерла, проступают слёзы на глазах. Вообще, все участники фильма очень хорошо подобраны, почти все они живут в семьях и имеют детей, радуются жизни. Отмечу, что для ленивых и нелюбопытных, а таких у нас много, в конце фильма Дудь повторяет кратко основные тезисы фильма.

Что в итоге? Фильм обязателен к просмотру всем. Отличная работа, которая расскажет вам о том, что не нужно плевать на здоровье своё и своей второй половинки, потому что это может привести к очень печальным последствиям. ПРЕДОХРАНЯЙТЕСЬ, НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ НАРКОТИКИ! Фильм должен быть обязателен для детей, он должен быть в школьной программе. Любите себя и своих близких, распространяйте этот фильм и обязательно, если вы родитель, обсудите его со своими детьми.

Популярный у молодежи журналист снял полезный фильм, подняв тему, о которой говорить как-то сильно не принято – ВИЧ. Особенно просвещение в этом полезно, конечно же, молодому поколению. А так как Юрий Дудь говорит с ним на одном языке, стоит надеяться, что к фильму прислушаются и над многим из показанного поразмыслят. Такие работы актуально делать и в целях собственно просвещения, а также еще и потому, что буйно процветает сейчас мракобесие, как в воспитании, так и в здравоохранении. Откуда берется и ВИЧ, и СПИД? Да мы же не говорим о половых отношениях тогда, когда это действительно важно и нужно. А потом удивляемся, что у нас эпидемия и еще десятилетним отцам. А в части здоровья... Антипрививочники, к примеру, своей идеологией уже просто опасны. Ладно, сами не берегутся, так они и других агитируют и сеют свое невежество в массы.

Давайте посмотрим сей нашумевший фильм, и станем хоть немного пограмотнее хотя бы в вопросах ВИЧ!

По инф. lgz.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...