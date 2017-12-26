Кино может быть не только способом скрасить досуг, но и методом лечения

С помощью хорошего кино, оказывается, может не только интересно и содержательно провести свое время, но также и немного подлечиться. Сеансы, которые могут поднять настроение и вернуть душевное равновесие пожилому человеку (и не только), называют кинотерапией. Составлены даже списки кинолент, которые могут быть рекомендованы для просмотра.

К слову, если с жизненным настроем все в порядке, можно просто за выбранной кинолетой скрасить вечер-другой. Например, этот ресурс: https://vkino.me/ предлагает широкую линейку фильмов. Ленты отечественные и зарубежные, разных жанровых направлений. Аниме и триллеры, боевики и фантастика, исторические и мелодрамы, документальные и для семейного просмотра и т.д. Смотреть можно одному и в компании, в любое время суток, когда есть немного времени и желание интересного отдыха.

Вернемся к кинотерапии. У данного метода есть свои определенные цели и задачи. Например, анализ своих действий и переживаний, нахождение путей выхода из разных ситуаций, сопереживание эмоциональному состоянию другого. Кинотерапия предполагает признание человеком, что есть определенная проблема, и ее осмысление. Понимание причин, почему могла возникнуть проблема. Нахождение резервов для преодоления проблемы внутри себя и принятие обдуманных решений.

Конечно, один и тот же фильм может у разных людей вызвать совершенно противоположные эмоции. Но все-таки киноленты стимулируют людей к разрешению душевных конфликтов, дают понимание своего состояния, почему человек поступает так или иначе. Вместе с этим идет побуждение к действию.

Когда проводятся подобные сеансы, специалисты должны соблюсти ряд условий. Например, просмотр киноленты должен проводиться в группе. Но в целом она не должна быть многочисленной. Люди в подобранном коллективе должны быть близкими по возрасту, со схожими мотивациями и уровнем эмпатии. Во время сеансов профессионалы ведут наблюдение за членами группы, а потом в течение примерно двадцати минут дают высказаться по фильму каждому из пациентов. Этот этап специалисты называют самым важным. Люди говорят о том, что их взволновало в данном кинофильме.

Установлены и временные рамки лент, подобранных для сеансов кинотерапии. Они должны длиться не больше двух часов.

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Еще одним из видов кинолечения является так называемая «попкорновая» терапия. Фильм специалисты прописывают пациентам, чтобы последние получили хорошую эмоциональную разрядку.

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