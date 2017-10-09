На фестивале «Здоровая осень» состоялся забег под девизом «Победим инфекции»

В столичном парке «Сокольники» при поддержке Министерства здравоохранения России 30 сентября 2017 прошел фестиваль «Здоровая осень». Его организаторы сделали все возможное, чтобы реализовать основную задачу мероприятия: привлечь внимание жителей города к профилактике здоровья, вакцинированию, спорту и здоровому образу жизни.

Главной частью фестиваля стал забег на дистанцию три километра под девизом «Победим инфекции!». В нем приняли участие руководители и сотрудники различных медицинских учреждений, среди которых были замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко и многие другие.

Сергей Краевой заявил о наступлении нового этапа защиты здоровья, когда у людей появляется понимание, что проще здоровье беречь и сохранять, чем с трудом восстанавливать. Николай Брико, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, отметил, что каждый человек должен нести ответственность за свое здоровье, поэтому вакцинация должна стать осознанной необходимостью.

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