 Чек лист: как сохранить форму после 50 лет

Многие женщины мечтают похудеть после 50 лет и остаться навсегда в отличной форме. Но иногда становится не просто поддерживать себя и находить мотивацию. Достаточно всего 5 простых советов, которые помогут избавиться от лишних килограммов и, при этом, сохранить здоровье.

1. Постановка цели. Правильно поставленная цель будет поддерживать энтузиазм и мотивировать даже в те дни, когда ничего не хочется делать. Поэтому, чтобы похудеть после 50 лет, рекомендуется поразмышлять, как в глобальном смысле это повлияет на вашу жизнь? Как измениться здоровье, когда тело станет легче? Что важного вы сможете сделать для себя и своих близких?

2. Активность по душе. Для улучшения внешнего вида и здоровья важно помнить о том, что в физической активности нуждается любой организм и сделать ее обязательным пунктом в расписании. Самое главное выбрать то, что действительно нравится. И при выборе ориентироваться на свои физические особенности, конституцию, возраст.

Если давно мечтали заниматься танцами или йогой, то и не стоит ждать идеального момента. Записаться можно уже сейчас. Тогда, помимо преображения тела тренировки подарят радость и хорошее настроение.

3. Смена рациона питания. После 50 лет у женщин естественным образом происходит замедление метаболизма. Организму требуется меньше еды, чем раньше. Поэтому, без изменения рациона питания легко поправиться.

Однако это не означает, что нужно быстрее садиться на диету, или устраивать себе экстрим в виде голодовки. Стоит пересмотреть отношение к привычным блюдам и разнообразить рацион. Ввести в него больше зелени и свежих овощей, заменить выпечку на фрукты. Постараться каждую неделю готовить новое блюдо, которое раньше никогда не пробовали. Чем разнообразнее будет питание, тем больше пользы получит организм.

4. Сон и вода. Для улучшения тонуса кожи и естественного преображения необходимо высыпаться и пить достаточное количество жидкости. Если человек спит менее 7 часов, его организм больше подвержен болезням и стрессу. Помимо этого, постоянный недосып замедляет метаболизм и повышает аппетит. Жидкость в теле начинает накапливаться, появляются отеки и вес увеличивается.

Нарушение водного баланса также приводит к увеличению веса. Поскольку вода участвует в сжигании жира, при ее недостатке в межклеточном пространстве скапливается лишняя жидкость, ухудшается состояние кожи, работа пищеварительной системы. Все это приводит к набору массы тела.

5. Новые впечатления. Зачастую причина переедания - недостаток позитивных эмоций и удовольствия. Если каждый день проводить под лозунгом "надо", а не "хочу", мир теряет краски. Каждый сам автор своей жизни, и сам может создавать интересные и яркие события в ней. Запланируйте путешествие в то место, где давно хотели побывать, займитесь интересным хобби, измените прическу, начните изучать что-то новое. Если нет времени на себя, то важно пересмотреть приоритеты. Уделять достаточное внимание себе и своим потребностям - одно из главных условий стройной фигуры.

В марафоне "Красивые привычки. Красивое тело" женщины не только стройнеют, но и осознают свои ключевые потребности и удовлетворяют их, даже если день расписан по минутам. Хотите присоединиться?

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