В Петербурге доступна онлайн-запись на обследования и медицинские процедуры

Актуальный сервис для населения Санкт-Петербурга разработал стартап «НаПоправку» ( https://spb.napopravku.ru/ ). Теперь записаться к врачам на удобное время можно самостоятельно, быстро и не прибегая к услугам администратора.

К онлайн-системе в настоящее время подключены государственные и частные клиники Петербурга – более ста медицинских учреждений, при этом запись доступна к 3 500 врачам разной специализации. Записаться можно и на лечение, и на диагностику (УЗИ, МРТ, ФГДС), и на медицинские процедуры (массаж, анализы и т.д.).

Разработчики сервиса решили сложную проблему быстрого выбора клиники, врача и свободной записи к специалисту, для чего открыли на сайте трансляцию расписания клиники. Об этом рассказал основатель стартапа Александр Печерский. Пациент получает возможность с помощью сервиса увидеть информацию о нужной клинике, врачах, расписании работы, свободных «окнах» и ценах. Необходимо лишь указать нужную услугу и район города. При желании клиент может познакомиться с отзывами о клинике и ее специалистах. Для записи к врачу на сайте нужно кликнуть на «окошко» с удобным временем приема, после чего в течение двух минут по смс придет подтверждение.

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