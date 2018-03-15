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Около 20 тысяч отзывов о лекарствах оставили врачи на портале «ПроТаблетки»

Агнесса ЛИ   
15 Марта 2018 г.
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Около 20 тысяч отзывов о лекарствах оставили врачи на портале «ПроТаблетки»

Среди профессиональных медиков все более популярным становится медицинский портал «ПроТаблетки». За время существования сайта отзывы о лекарствах оставили более 20 000 врачей, опубликовавшие личный опыт применения лекарственных средств, приобретенный в процессе докторской практики.

Около 20 тысяч отзывов о лекарствах оставили врачи на портале «ПроТаблетки»

На сайте «ПроТаблетки» (https://protabletky.ru/) содержится описание огромного количества медицинских препаратов, а также мнение специалистов об их эффективности, противопоказаниях, стоимости, особенностях приема, наличии аналогов. Портал предлагает специальную систему оценивания лекарств: врач может оценить препарат по нескольким параметрам – эффективности, наличию побочных эффектов, соотношению цены и качества. На основе отзывов докторов составляется рейтинг лекарств.

Тысячи отзывов о лекарственных средствах на портале protabletky.ru свидетельствуют о высоком уровне интереса к проекту со стороны профессионального медицинского сообщества.

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