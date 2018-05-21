Профессор Сергей Бубновский вновь бросает вызов молодежи на «Кубке Здоровья-2018»

В Санкт-Петербурге пройдут традиционные всероссийские соревнования Центров доктора Бубновского «Кубок Здоровья-2018». Участниками мероприятия станут 11 команд инструкторов не только столичных, но и региональных центров Бубновского. В их числе представители Барнаула, Бийска, Вологды, Челябинска, Уфы, Санкт-Петербурга, Московской области и Москвы.

Главная задача состязаний – проверка знаний и умений каждого инструктора в работе с тренажерами МТБ, популяризация методики реабилитации, восстановления и лечения заболеваний позвоночника и суставов без лекарств, а также сплочение коллективов.

На «Кубке Здоровья-2018» участники в составе команд будут соревноваться в мастерстве выполнения упражнений на тренажерах МТБ. Жюри будет оценивать выносливость и физическую подготовленность инструкторов, точность исполнения элементов, соответствие упражнений методике Бубновского. Сам 62-летний доктор Бубновский бросит вызов молодым коллегам в ходе индивидуального зачета в Супер Сете, в котором самые опытные и наиболее подготовленные сотрудники будут состязаться в мастерстве при более тяжелых нагрузках.

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