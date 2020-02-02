Зима - сезон всяких вкусностей. Они настроение повышают

Холодные зимние дни часто вызывают у людей грусть, депрессию и упадок сил. Не все знают, что добавив в свой рацион всего несколько продуктов, богатых серотонином, подобных расстройств можно избежать.

Побороть зимнюю хандру помогут продукты повышающие уровень серотонина

Зимняя депрессия — это настоящее расстройство. Для него даже существует специальный медицинский термин — сезонное аффективное расстройство или SAD (Seasonal affective disorder). Вы постоянно находитесь в угнетенном состоянии, можете внезапно испытывать тягу к сладкому и нездоровой пище. Многие эксперты считают, что в этом виноват недостаток света в холодное время года. Недостаток дневного света подавляет выработку серотонина, улучшающего настроение. Серотонин помимо настроения, регулирует чувство голода и общее самочувствие.

Находясь в депрессии, вы постоянно хотите спать, испытываете раздражительность и приступы паники. Несмотря на то, что это сезонное расстройство, оно может иногда перерастать в тяжелую депрессию и мешать вашей повседневной жизни.

Давайте взглянем на несколько продуктов, повышающих уровень серотонина, которые вы можете легко добавить в свой рацион для борьбы с зимней депрессией.

Добавьте в свой рацион нежирный белок. Курица и лосось — отличные варианты! Большое количество аминокислот содержащихся в них положительно влияет на настроение, вызывая выброс серотонина.

Морепродукты, семена льна, грецкие орехи — источники омега-3 жирных кислот, которые могут улучшить ваше настроение.

По словам некоторых экспертов, люди, имеющие высокий уровень омега-3 жирных кислот, меньше подвержены риску депрессии.

Налегайте на ягоды! Черника, малина, клубника — ваше настроение улучшится автоматически благодаря свойствам которые подавляют выработку гормона кортизола и стимулируют выработку серотонина.

Темный шоколад поможет преодолеть депрессию в одно мгновение. Высокое содержание полифенолов (антиоксиданты стимулирующие выработку серотонина) является мощнейшим стимулятором настроения.

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Источник: takzdorovo.ru

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