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Инопланетные формы жизни, возможно, уже на Земле, но мы просто не умеем их видеть?
По инф. polit.ru   
24 Января 2020 г.
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Первый британский космонавт и ученый-химик из Имперского колледжа Лондона Хелен Шармен предположила, что инопланетные формы жизни, которые мы пока не в состоянии обнаружить, могут жить на Земле.

Инопланетные формы жизни, возможно, уже на Земле, но мы просто не умеем их видеть

Шармен объясняет, что химические основы внеземной жизни вполне могут отличаться от земных. «Будут ли они такими же, как вы и я, состоящими из углерода и азота? Возможно, нет. Возможно, они сейчас здесь, и мы просто не можем их увидеть», — говорит она. Подобных живых существ с иной биохимией Хелен Шармен называет «теневой биосферой».

Найти их, если они действительно проникли на Землю, будет непросто. Возможности изучения микроскопического мира остаются ограниченными, так как в лаборатории можно культивировать лишь небольшой процент существующих микроорганизмов. Теперь появилась возможность секвенировать ДНК штаммов микробов, не поддающихся культивированию, но так можно обнаружить только жизнь, которая нам известна, — ту, что основана на ДНК.

Однако, если «теневую биосферу» удастся обнаружить, останется неясным, имеет ли она внеземное происхождение или же необычные формы жизни возникли на Земле и долгое время существовали параллельно с известными нам организмами, оставаясь незамеченными.

Интересно, конечно, найдутся ли когда-нибудь внеземные формы жизни. Уж очень не хочется считать себя одинокими во Вселенной. Конечно, речь, наверное, не идет о том, что встретятся какие-нибудь человечки, и люди радостно закричат: «Привет, лунатики!». Но все-таки очень любопытно, сможем ли мы когда-нибудь разглядеть неведомый микромир и понять, откуда же он возник.

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