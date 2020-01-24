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Инопланетные формы жизни, возможно, уже на Земле, но мы просто не умеем их видеть?
|По инф. polit.ru
|24 Января 2020 г.
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Первый британский космонавт и ученый-химик из Имперского колледжа Лондона Хелен Шармен предположила, что инопланетные формы жизни, которые мы пока не в состоянии обнаружить, могут жить на Земле.
Шармен объясняет, что химические основы внеземной жизни вполне могут отличаться от земных. «Будут ли они такими же, как вы и я, состоящими из углерода и азота? Возможно, нет. Возможно, они сейчас здесь, и мы просто не можем их увидеть», — говорит она. Подобных живых существ с иной биохимией Хелен Шармен называет «теневой биосферой».
Найти их, если они действительно проникли на Землю, будет непросто. Возможности изучения микроскопического мира остаются ограниченными, так как в лаборатории можно культивировать лишь небольшой процент существующих микроорганизмов. Теперь появилась возможность секвенировать ДНК штаммов микробов, не поддающихся культивированию, но так можно обнаружить только жизнь, которая нам известна, — ту, что основана на ДНК.
Однако, если «теневую биосферу» удастся обнаружить, останется неясным, имеет ли она внеземное происхождение или же необычные формы жизни возникли на Земле и долгое время существовали параллельно с известными нам организмами, оставаясь незамеченными.
Интересно, конечно, найдутся ли когда-нибудь внеземные формы жизни. Уж очень не хочется считать себя одинокими во Вселенной. Конечно, речь, наверное, не идет о том, что встретятся какие-нибудь человечки, и люди радостно закричат: «Привет, лунатики!». Но все-таки очень любопытно, сможем ли мы когда-нибудь разглядеть неведомый микромир и понять, откуда же он возник.
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