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Битловская Yesterday названа "лучшей песней всех времен и народов"
По инф. rosbalt.ru   
31 Мая 2019 г.
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Составлен рейтинг сотни лучших песен всех времен по объему продаж, появлению в хит-параде Billboard, количеству каверов и популярности среди меломанов. Список составил финансовый портал 24/7 Wall Street.

Битловская Yesterday названа "лучшей песней всех времен и народов"

Лучшей композицией стала песня Yesterday британской группы The Beatles. Песня была выпущена в 1965 году, имеет официально 665 каверов, в хит-параде находилась на протяжении 11 недель, сообщает USA Today.

На втором месте — композиция Bridge Over Troubled Water от дуэта Simon & Garfunkel, на третьем — песня британской певицы Адель Rolling In the Deep 2010 года.

Также в десятку попали Hey Jude от The Beatles, All of Me Джона Ледженда, Bad Romance Леди Гаги, Bohemian Rhapsody The Queen, Let It Be от The Beatles и Ainʼt No Sunshine Билла Уизерса.

По инф. rosbalt.ru

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