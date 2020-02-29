Астролог призвал «не зацикливаться» на високосности года

Астролог Сергей Седашев рассказал, стоит ли ждать несчастий от високосного 2020 года.

«Восприятие високосного года как несчастливого — очень древнее. Наши предки 29 февраля старались не выходить из дома, особенно до восхода солнца. А еще люди не брались за работу, так как считалось, что она не принесет хорошего результата. Такие старые суеверия приводят к тому, что люди начинают запоминать исключительно негативные события, которые происходят в високосный год, и подгонять их под эту теорию», — объясняет Седашев.

По его словам, с точки зрения астрологии ничего страшного, на самом деле, не происходит: просто цикл планет не совпадает с земными годами. Но ни одна планета не будет в этот год особенно негативно влиять какой-то знак зодиака.

«Я бы не зацикливался на том, что високосный год обязательно должен стать несчастливым. Здесь вообще нужно работать с собственной психологией — учиться замечать позитивные вещи, видеть хорошие моменты, а не суммировать плохие. Иначе такой подход приведет к тому, что называют „самоисполняющимся пророчеством“, когда человек сам себе предрекает какие-то беды», — утверждает астролог.

Напомним, год — это единица времени, равная периоду обращения планеты вокруг Солнца. Земной год составляет 365 дней, однако Земля совершает оборот вокруг Солнца за 365 суток и 6 часов. Таким образом, за 4 года накапливается целый лишний день в году. Поэтому каждый четвертый год в нашем календаре на один день длиннее. Он называется високосным.

Еще о всяческой мистике на портале для пожилых — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...