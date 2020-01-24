А вы помните советский деликатес — «эскимо» на палочке?

Международный день эскимо отмечается сладкоежками и кондитерами планеты сегодня.

В этот день в 1922 году американец Христиан Нельсон, владелец магазина сладостей в штате Айова, получил патент на «Eskimo Pie» (пирожок эскимоса) — сливочное мороженое, покрытое шоколадной глазурью.

По другой версии название лакомства придумали французы, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм.

Палочкой этот сорт мороженого обзавелся лишь в 1934 году вслед за фруктовыми разновидностями.

В Советском Союзе эскимо появилось в 1937 году при поддержке партии и правительства. Считается, что массовым продуктом питания по доступным ценам мороженое стало благодаря личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна. Десерт отнесли к «высококалорийным и витаминизированным освежающим продуктам, обладающим лечебно-диетическими свойствами».

Сначала производство эскимо было поставлено на промышленные рельсы на Московском хладокомбинате №8, где готовилось 25 тонн мороженого в сутки. Вскоре цеха по производству эскимо вручную появились и в других советских городах. Лишь в 1947 году был запущен первый «эскимо-генератор» карусельного типа, что позволило значительно увеличить объем выпускаемой продукции.

Эскимо изготавливали из высокосортных сливок — именно в этом секрет советского мороженого, больше двух тысяч тонн которого ежегодно экспортировалось. Любое отклонение от вкуса, цвета или запаха считалось браком, а срок годности продукта не превышал недели.

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По инф. pnp.ru

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