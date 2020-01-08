«Брюсов календарь»: о церковных праздниках, положении планет и о многом другом

311 лет назад, 8 января 1709 года, в Москве был издан «Брюсов календарь», пользовавшийся огромным успехом у читателей и выпускавшийся еще 160 лет. С его помощью узнавали сроки посадки и виды на урожай, предсказывали погоду и стихийные бедствия, победы в войнах и состояние российской экономики.

Календарь выпустили в Москве под непосредственным руководством Якова Брюса, сподвижника Петра I, потомка шотландских королей, политика, военачальника, эрудита и заведующего Московской гражданской типографией.

Используя свои широкие познания, ученый составил «Календарь повсеместный, или Месяцеслов христианский». Он содержал сведения о времени восхода и захода Солнца в Москве, включал даты церковных праздников, а также информацию о положении планет и Луны. Напечатали его на шести листах крупного формата.

Справочник-календарь пользовался большой популярностью, особенно у земледельцев. Он был назван «Брюсовым календарем» в честь автора и выпускался вплоть до 1869 года.

Первые серьезные доработки издания начались в царствование Елизаветы Петровны. Тогда в нем появились справочно-географические разделы и частные предсказания, позволявшие прогнозировать судьбу конкретного человека. А выходить он стал в виде книги.

Несомненно, полезным чтивом был знаменитый «Брюсов календарь», да и сейчас подобная продукция пользуется большим спросом. Принимая разные виды, формы, опираясь на определенную тематическую канву, календари остаются необходимыми помощниками людей, да, наверное, и всегда будут таковыми.

А еще немного любопытных сведений из истории можно получить здесь:

По инф. pnp.ru

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