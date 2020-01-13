Российским почтовым маркам — 162 года!

Первые почтовые марки Российской империи поступили в обращение 13 января 1858 года.

Ввести их «для всеобщего пользования» предписывал циркуляр Почтового департамента Российской империи, изданный в декабре 1857 года. До этого на почте использовались конверты со штемпелем, который свидетельствовал о том, что почтовый сбор уплачен.

Первая марка представляла собой прямоугольник размером 2х2,7 сантиметра коричневого цвета с гербом Российской империи, расположенным в голубом овале. Марка стоила 10 копеек. Ей можно было оплатить отправку письма весом в лот (примерно 12,8 грамма).

Сегодня среди коллекционеров особо ценятся непогашенные марки. Например, погашенную первую российскую марку можно приобрести за 15 тысяч рублей, марку на почтовом отправлении за 150 тысяч, а чистую марку — за два миллиона рублей.

Еще напоминания о страницах истории — по ссылке.

Еще интересное для коллекционеров — по другой ссылке.

По инф. pnp.ru

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