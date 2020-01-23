«Внакидку», «на покромку» и другие: вспоминаем язык русской косынки

В Россию вернулась мода на платки и косынки, вытесненная в конце ХХ века со страниц глянцевых журналов и подиумов как безнадежный пережиток прошлого. Современные красавицы считают яркий шелковый платочек, кокетливо повязанный на голову, особым изыском. Правда, не все знают, как правильно носить косынку, ведь одни женщины завязывают ее концы на затылке (как у банданы), а другие – под подбородком.

Данный атрибут одежды способен не только украсить свою владелицу, но и защитить ее от ветра и дождя. Именно с этой целью жительницы Древней Руси покрывали свои головы кусками полотняной материи, часто украшенными различной вышивкой. Такой платок назывался «убрус». Обычно его закалывали под подбородком.

В книге «Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX – начале XX века» доктор исторических наук Гали Семеновна Маслова (1904-1991 гг.) привела несколько способов ношения платков и косынок, принятых у восточных славян с древних времен.

1. Внакидку. То есть, набрасывание косынки на голову, не повязывая концы, а просто скрещивая их на груди. Так носили платочки русские горожанки XVII века. Этот способ сохранился до ХХ века лишь для толстых шерстяных шалей, используемых в зимнее время. Интересно, что невестам и покойницам во время обрядовых церемоний тоже принято не завязывать платки, а лишь покрывать ими голову внакидку.

2. На покромку. Косынку носили как древний убрус, закалывая ее концы под подбородком с помощью булавки. Так поступали женщины из старообрядческих семей Архангельской, Владимирской, Олонецкой, Нижегородской и Костромской губерний. Они называли данный способ ношения платка «по-богородицки», ведь на некоторых старинных иконах покрывало Девы Марии заколото именно таким образом. Впрочем, на покромку носили косынки и многие жительницы Поволжья, не относящиеся к старообрядцам.

3. По-купечески. Концы платка завязываются спереди, надо лбом. Если внимательно рассмотреть знаменитую картину «Купчиха за чаем» известного русского художника Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927 гг.), то можно заметить, что шелковая косыночка красавицы кокетливо завязана надо лбом. Причем, узелок такой аккуратный, что концы платочка напоминают украшение в виде лепестков цветка. Так носили косынки многие представительницы купеческого сословия.

4. По-девичьи. Узел завязан под подбородком. Российский и советский ученый Дмитрий Константинович Зеленин (1878-1954 гг.) в своей книге «Восточнославянская этнография» назвал наиболее популярным у женщин первой половины ХХ века именно этот способ ношения косынки. Он был заимствован у немцев, по мнению этнографа, и пришел в нашу страну «через посредство поляков» сравнительно недавно. В большинстве русских губерний так носили платочки девочки и девушки на выданье.

5. По-бабьи. Замужние женщины, чтобы подчеркнуть свой статус, обычно скрещивали концы косынки под подбородком, а затем завязывали их сзади на шее.

6. С узлом на затылке. В некоторых центральных и южных регионах России женщину, состоящую в браке, можно было распознать по косынке с узлом на затылке.

Впрочем, способов завязывания платка предостаточно. Например, известный этнограф Д.К. Зеленин указывал, что в славянском племени кривичей, обитавшем в VIII-X веках в верховьях Волги и Западной Двины, женщины перекрещивали концы косынок на подбородке, а затем стягивали их узлом на макушке. Так что можно было подумать, что у всех них заболели зубы.

По мнению ученого, такой способ ношения платочков позволял красавицам уберечь себя от простудных заболеваний, холода и ветров.

Согласно народным поверьям, женская сила таится в волосах. Поэтому на Руси представительниц прекрасного пола, которые ходят с непокрытыми головами, издревле считали настоящими ведьмами. Их боялись, ведь простоволосая баба способна навести на людей сглаз и порчу, как говорили суеверные люди. А еще они думали, что колдуны могут навредить женщине через ее волосы. Поэтому жительницы Древней Руси тщательно прятали свои косы под различными головными уборами и косынками, чтобы ни один волосок не упал на улице.

С приходом христианства данная традиция только укрепилась, ведь религиозные деятели запретили женщинам заходить в церкви с непокрытой головой.

Российский этнограф Людмила Сергеевна Лаврентьева в своей научной статье «О платке», которая была опубликована в книге «Женщина и вещественный мир культуры у народов Европы и России» (Сборник Музея антропологии и этнографии РАН, том 47), привела несколько интересных фактов, касающихся нашей темы. В частности, по утверждению ученого, в будние дни XIX века русские девушки-крестьянки вполне могли ходить дома с непокрытыми головами, надевая косынки лишь по воскресеньям и праздникам, в дань церковной традиции.

Головные уборы незамужних крестьянок оставляли открытыми макушку и затылок, чтобы у женихов не было сомнений – красавица на выданье, сейчас самое время посвататься к ней. Длинные и толстые косы, которыми по праву могли гордиться девушки, тоже не было принято прятать. Только замужние крестьянки полностью скрывали свои волосы от посторонних глаз.

Женщины более высоких социальных слоев стремились подчеркнуть свое положение, завязывая косынки совсем не так, как работницы полей и коровников. Купчихи, и это было указано выше, носили дорогие шелковые платочки. Они часто завязывали их надо лбом.

А вот дворянки – особый случай. Эти дамы из высшего общества стремились подражать классическим образцам античной культуры, с которых брали пример модницы Западной Европы. Часто русские аристократки просто следовали рекомендациям французских журналов, поэтому они носили воздушные платки-накидки, ажурные и кружевные, а также дорогие шали.

Как известно, голову и плечи высокопоставленной жительницы Древней Греции или Римской империи покрывал пелос – отрез материи, украшенный классическим орнаментом. Отечественные дворянки, подражая западным образцам культуры, не завязывали свои платки. То есть, носили их внакидку.

В ХХ веке на смену старому разделению женщин по семейному положению или социальному статусу пришла новая градация – по сфере деятельности.

Два наиболее популярных способа завязывания косынки стали определять колхозниц и фабричных работниц. И если сельские женщины, трудившиеся на полях или в коровниках, часто завязывали платки под подбородком, чтобы прикрыть шею от холодного ветра, то женщины, работавшие за станками и у заводских конвейеров, начали убирать волосы и концы своих косынок назад, на затылок. Причина проста – банальная техника безопасности.

Если в механизм работающего станка попадет нечто постороннее, в том числе волосы или концы платка, когда женщина неосторожно наклонится, то это грозит не только серьезной поломкой, но и травмой для сотрудницы цеха.

Сейчас уже безвозвратно канули в прошлое старинные обычаи. Никто не будет проверять семейное положение красавицы и следить, чтобы платок был завязан в соответствии со всеми канонами XIX века. Да, и социальный статус уже не так жестко разделяет женщин, диктуя свои требования. Современные россиянки могут сами решать, как им носить платки и косынки или не носить их вовсе, придерживаясь устоявшихся традиций разве что при посещении храмов.

Кстати, на нашем портале есть специальный раздел о моде для немолодых людей - дамам в возрасте можно, очевидно, и стильным платком щегольнуть!

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По инф. cyrillitsa.ru

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