Портфель – как ключик к знаниям

В Октябрьском округе на площадке у Иркутского центра боевых искусств прошло мероприятие «Здравствуй, школа!». 150 ученикам первых и вторых классов вручили школьные портфели с канцелярскими принадлежностями. Все дети воспитываются в многодетных семьях, в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, также среди них есть дети, находящиеся под опекой, из семей – участников окружного конкурса «Почётная семья».

– Несколько лет подряд в преддверии начала учебного года мы проводим мероприятие «Здравствуй, школа!», которое уже стало доброй традицией, – отметил заммэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский. – Ребята, пусть этот школьный портфель поможет вам учиться на одни пятёрки весь учебный год!

Дополнительным сюрпризом для детей стали номера творческих коллективов, показательные выступления спортсменов Иркутского центра боевых искусств, насыщенная игровая программа, батуты, электромобили и сладкие подарки.

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