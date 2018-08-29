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Новинки в школьном меню
По инф. пресс-службы Правительства Иркутской области   
29 Августа 2018 г.
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Комбинат питания Иркутска представил новые блюда для школ и садиков.

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Более 10 новых позиций появятся в меню школьников и воспитанников детских садов в этом учебном году. Их качество оценили мэр Иркутска Дмитрий Бердников, а также родители и директора образовательных учреждений.

– То, что в Иркутске работает комбинат питания, – большой плюс, так как у детских садов и школ есть возможность бесперебойно получать качественную продукцию, разработанную с учётом потребностей детей. А мы с вами можем не только высказывать пожелания по меню, но и следить за качеством блюд, – подчеркнул глава города.

Как рассказал директор комбината Виктор Беляев, в новом учебном году в меню для школ и детских садов будут добавлены овощные салаты, разные виды омлетов и рагу, рыбные тефтели.

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания г. Иркутска» обслуживает 71 школу и 147 детских садов областного центра. Цикличное меню составляется в сотрудничестве с городским департаментом образования и родительским активом. На предприятии ведётся постоянный контроль качества выпускаемой продукции, обновляется материально–техническая база. Сегодня комбинат питания выпускает более 70 видов продукции для учреждений образования.

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