Августовские будни

Губернатор проверил школы и соцобъекты в Усолье-Сибирском.

Уборочная кампания, строительство школ и подготовка к учебному году – август в России традиционно заполнен сезонными работами: пока сельхозпроизводители готовятся закончить период полевых работ, чиновники министерства образования и педагоги спешат обустроить всё для встречи своих подопечных. Ход сезонных работ в Усольском районе проверил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона осмотрел стройку Дома культуры в посёлке Железнодорожный, проинспектировал ремонт школ в Усолье-Сибирском, провёл выездное заседание Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области.

Курс на пятилетку

В Усолье-Сибирском состоялось выездное заседание Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области под руководством губернатора Сергея Левченко. Участие в мероприятии приняли депутат Государственной думы ФС РФ Валерий Рашкин, профильные министры, главы муниципальных образований, представители общественности.

Напомним, в июле Сергей Левченко объявил о создании комитета для выполнения задачи по разработке и реализации первого пятилетнего плана развития Приангарья (госплан Иркутской области), который планируется ввести в действие с января 2019 года.

– Предлагаю всем засучить рукава и приготовиться к большой и долгой государственной работе. Нам необходима обратная связь от каждого муниципального образования, от общественных организаций, граждан. Обращаюсь к главам муниципалитетов: инициируйте для внесения не только объекты социальной сферы и инфраструктуры, но и мероприятия по развитию промышленного производства, сельского хозяйства, сферы услуг, малого предпринимательства. Госплан – это совместный проект всех жителей области. Это – народный план региона на перспективу, – обратил внимание глава региона.

Сергей Левченко подчеркнул, пятилетний план – это не прогноз, а именно план, который представляет собой конкретный набор показателей в экономике, социальной сфере, демографии. Эти показатели нужно достичь к 2024 году. Конкретные социальные и производственные задачи должны быть решены не только на уровне области, но также в районах и городских округах.

Сергей Левченко проинформировал участников заседания о направлениях работы по созданию госплана и заложенных в него задачах. Кроме того, губернатор обозначил несколько основ плана – это финансовый механизм по его реализации. Минфину и минэконому, а также отраслевым министерствам даны поручения предоставить на этот счёт свои предложения. Это же касается предложений по своду госпрограмм, скорректированных, исходя из поставленных плановых целей. Минэконом будет координировать работу по разработке пакета нормативно-правовых актов, которые зафиксируют технологию достижения контрольных целевых показателей плана. (Текст выступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко опубликован на официальном портале Иркутской области: http://irkobl.ru/authorities/sergey-levchenko/performance/399195/)

Планы министерств

О достигнутых в регионе значимых социально-экономических показателях и более подробно о перспективах 13 территорий, которые входят в Саяно-Иркутскую опорную территорию развития, на заседании рассказал руководитель минэконома Иркутской области Евгений Орачевский.

Он отметил, что будущая основная специализации территории – производство высокотехнологичной продукции, газопереработка и газохимия, фармацевтика, металлургия, машиностроение, химическое производство, производство стройматериалов, добыча и обогащение угля, добыча солевых рассолов, сельское хозяйство, туризм.

Отдельный доклад был посвящён развитию агропромышленного комплекса Иркутской области. Основной посыл министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова был сделан в сторону повышения эффективности данного сектора экономики. Это прежде всего внедрение в сельское хозяйство высоких технологий и развитие несырьевого экспорта. Для этого министерство ставит перед собой задачу увеличить долю субсидий на инвестиционную деятельность и уменьшать – на возмещение текущих затрат сельхозпроизводства, а также проводит активную политику по продвижению продукции региональных предприятий на внешние рынки.

Конкретные целевые задачи Илья Сумароков озвучил по таким направлениям аграрного сектора, как растениеводство, выращивание картофеля и овощей, животноводство, заготовка и переработка дикоросов.

Своё мнение о прозвучавших на заседании комитета планах высказал Валерий Рашкин.

– Я обязательно расскажу коллегам о той практике, которую вы сейчас нарабатываете. Госплан, как воздух, нужен и региону, и стране. На вашем примере буду настаивать на том, что такой закон нужен и на федеральном уровне. Целевой подход важен, он позволяет распределять средства под конкретные задачи. Ваш госкомитет – как тот росток, который пробьёт себе путь. Спасибо вам за то, что вы стали строить эту дорогу, – сказал депутат Госдумы.

Подводя итоги работы, губернатор сообщил, что в ближайшее время выездные форматы Государственного комитета по планированию будут продолжены. Предстоит разработать алгоритмы реализации намеченных планов, а также привязать их к конкретным территориям.

– Мы можем и должны идти дальше, ставить новые задачи. Достигнутые экономические успехи нужно конвертировать в конкретные социальные результаты – уровень и качество жизни людей, – пояснил Сергей Левченко.

И о зарплатах

На совещании Государственного комитета была поднята ещё одна очень важная для региона тема – зарплаты бюджетников. Они, по мнению губернатора, должны стать в Иркутской области самыми высокими в Сибири.

С 2019 года врачам, учителям, некоторым другим категориям работников бюджетной сферы будет производиться ежегодная единовременная выплата. В 2019 году – 10 тысяч рублей, в 2020 году – 20 тысяч рублей и далее в таком же объёме каждый год. Сейчас идёт проработка механизма выплат, конкретное решение будет принято уже до конца августа.

Сергей Левченко отметил, что с конца прошлого года в бюджетной сфере произошло сближение размеров заработных плат низкооплачиваемых, средне- и высокооплачиваемых специалистов. Причина этого – решение Конституционного суда Российской Федерации об увеличении заработных плат с учётом северных надбавок. Оно было вынесено 7 декабря, когда уже был принят бюджет Иркутской области на 2018 год, где прописаны все расходы и доходы региона. На изменение заработных плат бюджетников, согласно решению Конституционного суда, региону потребовалось найти 3,5 миллиарда рублей. Эта задача была решена, но возникло сближение заработных плат различных категорий бюджетных работников.

– На нашей территории, чтобы сохранить разрыв между заработными платами различных категорий бюджетников, нужны немалые средства. Только по образованию нужно порядка трёх миллиардов рублей, а у нас ведь есть ещё медицина, культура, социальная сфера. Мы буквально вчера рассматривали эту ситуацию. По результатам работы за год будем смотреть, как по частям максимально справедливо этот разрыв устранить, – сказал губернатор Сергей Левченко.

Ещё одной задачей, которую необходимо решить в Иркутской области, губернатор назвал преодоление социальных разрывов и сокращение бедности. Варианты решения проблемы также прорабатывают при формировании пятилетнего плана развития региона.

С 2019 года врачам, учителям, некоторым другим категориям работников бюджетной сферы будет производиться ежегодная единовременная выплата. В 2019 году – 10 тысяч рублей, в 2020 году – 20 тысяч рублей и далее в таком же объёме каждый год. Сейчас идёт проработка механизма выплат, конкретное решение будет принято уже до конца августа.

К учебному году – готовы

Также во время визита в Усолье-Сибирское губернатор оценил готовность трёх из 14 городских школ к новому учебному году. В школе № 16 глава региона ознакомился с результатом капитального ремонта кровли. Средства на ремонтные работы в размере 1 млн 600 тысяч рублей в этом году были выделены из областного бюджета.

Как сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, школа была открыта в 1976 году. Здесь обучается 730 человек. Все дети учатся в первую смену. В школе реализуется социально-гуманитарный профиль. В 2018–2019 учебном году в рамках данного профиля открывается 10 класс психолого-педагогической направленности. Два года назад на средства регионального бюджета был выполнен капитальный ремонт спортивного и актового зала на сумму более 3 млн рублей. В 2017 году по программе «Народные инициативы» приобретена мебель. С 1 сентября 2018 года планируется открытие четырёх первых классов на 112 человек.

Ещё одним объектом посещения стала школа № 5, которой в этом году исполняется 30 лет. В 2018–2019 учебном году количество учеников здесь вырастет до 950 человек, что на 105 больше по сравнению с прошлым годом. В образовательном учреждении уделяется серьёзное внимание патриотическому воспитанию, функционируют классы МВД и МЧС. На протяжении последних трёх лет школа работает в одну смену. Последний крупный ремонт был несколько лет назад: обновили часть фасада учреждения.

Также Сергей Левченко побывал и в самом крупном образовательном учреждении города – школе № 12. В ней в две смены обучаются 950 школьников. В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость учащихся, открыты 14 объединений дополнительного образования. На базе учреждения в 2017 году работали семь объединений дополнительного образования от МБУДО «Детского дома творчества». Среди педагогов школы лауреаты XXVIII Регионального профессионального конкурса «Учитель года» и премии губернатора Иркутской области. Учреждение входит в число девяти финалистов конкурса «Лучшая образовательная организация в Иркутской области». В 2018 году здесь был проведён выборочный капитальный ремонт: замена оконных блоков и системы вентиляции в помещении пищеблока, кабинете химии и мастерских.

Подводя итоги, Сергей Левченко отметил, что на протяжении последних десятилетий Усолье-Сибирское попадал в категорию депрессивных городов, за это время здесь многое пришло в упадок. По результатам прошлой поездки из областного бюджета были выделены деньги на ремонт роддома и туберкулёзного диспансера, который будет завершён до конца этого года. В ремонте нуждаются и образовательные учреждения, ведь они были построены ещё в советское время.

– В этом году было сделано достаточно много для школ Усолья, выделены деньги на капитальный ремонт в ряде образовательных учреждений. До конца осени будут закончены работы по замене оконных блоков. Порядка 7 млн рублей необходимо на ремонт школы № 5, школа № 12 требует более серьёзных вложений. Сегодня она перегружена и работает в две смены, необходимы дополнительные площади. В своё время рядом с 12-й школой начали строить соседнюю, но забросили, нужно выкупить это здание и достроить, чтобы обеспечить функционирование школы в одну смену. В ближайшие два года у нас в регионе количество детей в школах и детских садах вырастет на 7400 человек, поэтому необходимо уделять особое внимание капитальным ремонтам и строительству новых образовательных учреждений, – подчеркнул губернатор.

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