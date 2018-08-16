Не могу молчать!

Пишет вам одна из читательниц и почитательниц, восьмидесятилетняя пенсионерка: По привычке с советских времён читать газеты постоянно покупаю местные издания, в том числе «Мои года»...
В одной из газет прочитала, что 28 июня в Иркутске состоялось заседание коллегии генеральной прокуратуры РФ под председательством Юрия Чайки. Темой заседания было соблюдение природоохранных мероприятий и исполнение законодательства в сфере обращения с отходами.
Все выступающие отмечали, что накопленные отходы (200 т на каждого жителя страны) являются «угрозой безопасности страны» и ситуация с незаконными свалками и «навалами мусора» близка к коллапсу.
Статья большая, дочитала до конца, и что же в итоге: заставить, ужесточить, усилить и... брать пример с Волжской межрегиональной прокуратуры, которая накопила самый большой опыт в стране. Всё?..
Меня лично, несмотря на преклонный возраст, вопросы экологии очень волнуют. В течение двух последних лет стала собирать полиэтиленовые пакеты, баночки, ведёрки из пластика, которые в огромных количествах выдают нам в магазинах, или мы покупаем в них продукты.
Как-то по телевизору показывали двух женщин, собирающих и сдающих эти пакеты в пункты приёма. У меня нет такой возможности, так как не знаю, где расположены эти пункты и не на чём их увезти. Жду, когда же наши местные власти наконец-то объявят о раздельном сборе мусора и хотя бы установят один контейнер для пластика на весь микрорайон.
Ну, не могу позволить себе выбросить полиэтиленовый пакет или пластиковую бутылку в мусорное ведро, так как представляю, что они будут находиться сотни лет на свалке с тысячами таких же, и вся эта химия будет отравлять природу, землю нашу, которую мы называем матушкой, которая даёт нам всё, что необходимо для жизни.
В начале года, скрепя сердце, выбросила большой мешок с совершенно чистыми пакетами, продолжаю собирать и жду, но дальше слов дело не движется.
Страна большая, одни полигоны для ТБО закрываются, выделяются сотни гектаров для других полигонов, и таким образом мы травим землю, на которой живём.
В Подмосковье жители задыхаются от свалочных газов, болеют дети. У нас в районе Карлука отравлены грунтовые воды.
Работники прокуратуры и надзорные органы подсчитали более 50-ти тысяч незаконных свалок и навалов мусора, и ничего конкретно властями не предпринимается.
На проведение чемпионата мира по футболу нашли 670 млрд рублей, а строительство мусороперерабатывающего завода откладывается ещё на два года, хотя все отмечают, что положение с переработкой отходов катастрофическое.
Пишу эту заметку потому, что, как сказал один классический герой, «не могу молчать!».
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Next
Prev
Метры и сотки
В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. - "Российска...
Законно ли отключить электричество за долги?
Согласно нормам Гражданского кодекса, энергосбытовые организации не могут в одностороннем порядке расторгать договор с физическими лицами. Проще говоря, прежде чем вам «отрезать провода», коммунальщики обяза...
Когда, кому, сколько? Отвечает ПФР
Сегодня мы представляем вам подборку ответов на вопросы, которые наиболее часто задают пенсионеры. Отвечают специалисты Отделения ПФР по Иркутской области.
Как вернуть взносы на капремонт
Пожилым собственникам часть взноса на капремонт компенсирует государство. Чтобы воспользоваться льготой, нужно заявить о праве на нее. – "Российская газета".
Особенности автокредитования пенсионеров
Целевое кредитование – часто встречающаяся услуга денежного рынка. Взять средства взаймы на приобретение транспорта может фактически каждый гражданин России, который способен официально подтвердить собственны...