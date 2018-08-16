Не могу молчать!

Пишет вам одна из читательниц и почитательниц, восьмидесятилетняя пенсионерка: По привычке с советских времён читать газеты постоянно покупаю местные издания, в том числе «Мои года»...

В одной из газет прочитала, что 28 июня в Иркутске состоялось заседание коллегии генеральной прокуратуры РФ под председательством Юрия Чайки. Темой заседания было соблюдение природоохранных мероприятий и исполнение законодательства в сфере обращения с отходами.

Все выступающие отмечали, что накопленные отходы (200 т на каждого жителя страны) являются «угрозой безопасности страны» и ситуация с незаконными свалками и «навалами мусора» близка к коллапсу.

Статья большая, дочитала до конца, и что же в итоге: заставить, ужесточить, усилить и... брать пример с Волжской межрегиональной прокуратуры, которая накопила самый большой опыт в стране. Всё?..

Меня лично, несмотря на преклонный возраст, вопросы экологии очень волнуют. В течение двух последних лет стала собирать полиэтиленовые пакеты, баночки, ведёрки из пластика, которые в огромных количествах выдают нам в магазинах, или мы покупаем в них продукты.

Как-то по телевизору показывали двух женщин, собирающих и сдающих эти пакеты в пункты приёма. У меня нет такой возможности, так как не знаю, где расположены эти пункты и не на чём их увезти. Жду, когда же наши местные власти наконец-то объявят о раздельном сборе мусора и хотя бы установят один контейнер для пластика на весь микрорайон.

Ну, не могу позволить себе выбросить полиэтиленовый пакет или пластиковую бутылку в мусорное ведро, так как представляю, что они будут находиться сотни лет на свалке с тысячами таких же, и вся эта химия будет отравлять природу, землю нашу, которую мы называем матушкой, которая даёт нам всё, что необходимо для жизни.

В начале года, скрепя сердце, выбросила большой мешок с совершенно чистыми пакетами, продолжаю собирать и жду, но дальше слов дело не движется.

Страна большая, одни полигоны для ТБО закрываются, выделяются сотни гектаров для других полигонов, и таким образом мы травим землю, на которой живём.

В Подмосковье жители задыхаются от свалочных газов, болеют дети. У нас в районе Карлука отравлены грунтовые воды.

Работники прокуратуры и надзорные органы подсчитали более 50-ти тысяч незаконных свалок и навалов мусора, и ничего конкретно властями не предпринимается.

На проведение чемпионата мира по футболу нашли 670 млрд рублей, а строительство мусороперерабатывающего завода откладывается ещё на два года, хотя все отмечают, что положение с переработкой отходов катастрофическое.

Пишу эту заметку потому, что, как сказал один классический герой, «не могу молчать!».

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ