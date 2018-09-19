ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Россия, куда несешься, ты?
А. А. ШАЛАЕВ, пенсионер, г.Иркутск   
19 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Разговор за чашкой английского чая.

england 76

Моя родная сестра почти пятнадцать лет живет в Англии. Движимая ностальгией и встречей с родственниками, она прилетела этим летом в свой родной город Иркутск. Город её молодости, учёбы в вузе, где произошла встреча с любимым человеком, в котором родилась дочь и т.д. Вечерами, за чашкой чая (чай она привезла из Англии, зная, что наша иркутская чаеразвесочная фабрика была уничтожена) с клубничным вареньем, мы вспоминали о родителях, забавных историях из жизни, говорили о мундиале и, конечно, о политике. В России, пожалуй, любые застолья не обходятся без неё. Споры иногда проходили на повышенных тонах. И на следующий день было как-то даже неудобно, взрослые люди, а вели себя так несдержанно.

Англия, островное государство, в последнее время стало убежищем наших беглых олигархов, начиная с Березовского, разного рода казнокрадов, взяточников, бегущих от законов из России. Великобритания является страной, закон в которой поставлен на службу государству, а не отдельным лицам, как у нас. Споры, конечно, зашли и о коррупции, которая как ржа разъедает Россию. Сестра отметила, что в Англии это практически невозможно, система контроля так отработана, что всё станет ясно, да и коррупционерам некуда бежать.

В английском государстве действует прогрессивная шкала налогообложения, это является гарантией благосостояния страны. И что интересно, у англичан нет ни золота, ни нефти, ни газа и многих полезных ископаемых, но это богатая страна. Сестра рассказала, что к её российской пенсии назначена прибавка до уровня минимальной английской пенсии. Там чиновники просчитали, что на такую мизерную российскую пенсию человек не может прожить. А вот наши государственные деятели не умеют и не хотят просчитать, может ли человек жить на такую пенсию. Сестра рассказывала о том, сколько социальных льгот у них там. Например, пенсионерам врач выписывает бесплатное лекарство, их бесплатно лечат. Прожив несколько лет в Англии (на пенсию они ушли ещё в России), они с мужем бесплатно получили социальное жильё: двухкомнатную квартиру.

А что сейчас в нашем государстве? Вся страна стоит на ушах с 17 июля 2018 года, когда Медведев (на 2-й день после закрытия мундиале) выступил в Совете Федерации с проектом закона о пенсионной реформе. Поражаешься неукротимой энергии нашего премьера, да, действительно много сил надо – менять милицию на полицию, часовые пояса, армейские сапоги заменить на ботинки... И в пенсионной реформе это очередной рывок в никуда.

Разговор за чаем коснулся и выборов в областное Законодательное собрание. В советское время руководители края в отчётах перед народом говорили о грандиозных стройках: Иркутская ГЭС, Шелеховский алюминиевый завод, Братская и Усть-Илимская ГЭС, БАМ и т.д. А сейчас в отчёте председателя областного законодательного собрания звучат элементарные вещи: построено в области несколько детских садов, отремонтировано энное количество школ, построены стадионы, какое-то количество спортивных объектов. Спрашивается, а где новые рабочие места для родителей? Ни слова!

Смотришь наши телевизионные передачи типа «60 минут», «Время покажет» и им подобные, невольно вспоминаешь сказку Г. Х. Андерсена «Новый наряд короля». И думаешь, а где же тот русский мальчик, который воскликнет: «А король-то голый!».

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 