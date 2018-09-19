Россия, куда несешься, ты?

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Разговор за чашкой английского чая.
Моя родная сестра почти пятнадцать лет живет в Англии. Движимая ностальгией и встречей с родственниками, она прилетела этим летом в свой родной город Иркутск. Город её молодости, учёбы в вузе, где произошла встреча с любимым человеком, в котором родилась дочь и т.д. Вечерами, за чашкой чая (чай она привезла из Англии, зная, что наша иркутская чаеразвесочная фабрика была уничтожена) с клубничным вареньем, мы вспоминали о родителях, забавных историях из жизни, говорили о мундиале и, конечно, о политике. В России, пожалуй, любые застолья не обходятся без неё. Споры иногда проходили на повышенных тонах. И на следующий день было как-то даже неудобно, взрослые люди, а вели себя так несдержанно.
Англия, островное государство, в последнее время стало убежищем наших беглых олигархов, начиная с Березовского, разного рода казнокрадов, взяточников, бегущих от законов из России. Великобритания является страной, закон в которой поставлен на службу государству, а не отдельным лицам, как у нас. Споры, конечно, зашли и о коррупции, которая как ржа разъедает Россию. Сестра отметила, что в Англии это практически невозможно, система контроля так отработана, что всё станет ясно, да и коррупционерам некуда бежать.
В английском государстве действует прогрессивная шкала налогообложения, это является гарантией благосостояния страны. И что интересно, у англичан нет ни золота, ни нефти, ни газа и многих полезных ископаемых, но это богатая страна. Сестра рассказала, что к её российской пенсии назначена прибавка до уровня минимальной английской пенсии. Там чиновники просчитали, что на такую мизерную российскую пенсию человек не может прожить. А вот наши государственные деятели не умеют и не хотят просчитать, может ли человек жить на такую пенсию. Сестра рассказывала о том, сколько социальных льгот у них там. Например, пенсионерам врач выписывает бесплатное лекарство, их бесплатно лечат. Прожив несколько лет в Англии (на пенсию они ушли ещё в России), они с мужем бесплатно получили социальное жильё: двухкомнатную квартиру.
А что сейчас в нашем государстве? Вся страна стоит на ушах с 17 июля 2018 года, когда Медведев (на 2-й день после закрытия мундиале) выступил в Совете Федерации с проектом закона о пенсионной реформе. Поражаешься неукротимой энергии нашего премьера, да, действительно много сил надо – менять милицию на полицию, часовые пояса, армейские сапоги заменить на ботинки... И в пенсионной реформе это очередной рывок в никуда.
Разговор за чаем коснулся и выборов в областное Законодательное собрание. В советское время руководители края в отчётах перед народом говорили о грандиозных стройках: Иркутская ГЭС, Шелеховский алюминиевый завод, Братская и Усть-Илимская ГЭС, БАМ и т.д. А сейчас в отчёте председателя областного законодательного собрания звучат элементарные вещи: построено в области несколько детских садов, отремонтировано энное количество школ, построены стадионы, какое-то количество спортивных объектов. Спрашивается, а где новые рабочие места для родителей? Ни слова!
Смотришь наши телевизионные передачи типа «60 минут», «Время покажет» и им подобные, невольно вспоминаешь сказку Г. Х. Андерсена «Новый наряд короля». И думаешь, а где же тот русский мальчик, который воскликнет: «А король-то голый!».
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