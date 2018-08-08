Праздник, посвящённый Дню рыбака, провели в предместье Рабочее по инициативе депутата думы Иркутска по одномандатному избирательному округу № 22 Алексея Распутина. На берегу реки Ушаковки собрались взрослые и дети, для которых организовали обширную праздничную программу.

Сначала для детей устроили показательную экологическую акцию: им рассказали о пользе сбора мусора в пакеты, всем желающим привести место отдыха в порядок выдали необходимый инвентарь. Самых маленьких гостей праздника развлекали подвижными играми и творческими мастер-классами.

– У нас в округе есть замечательная малая река Ушаковка, где водится хариус. Любители здесь рыбачат каждый день. День рыбака для жителей Рабочего стал прекрасным очередным поводом собраться вместе, получить массу удовольствия от общения, от тех мероприятий, которые мы здесь вместе организовали, – отметил депутат.

Ребята постарше отправились вместе с родителями постигать азы успешной рыбалки. Секреты мастерства раскрыл профессиональный рыбак, который рассказал о правильном прикорме, показал, как закидывать удочку и в какой момент подсекать добычу. Рассказал он и том, какая рыба водится в Ушаковке. Обучение дало свои плоды: первым поймавшим рыбку-пескаря стал один из слушателей импровизированной лекции. Алексей Распутин вручил мальчику подарок. В завершение праздника организаторы устроили шоу мыльных пузырей и дегустацию ухи.

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