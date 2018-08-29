Футбольный сезон – закрыт, готовимся к катку.

Летний футбольный сезон закрыли в микрорайоне Первомайском. Почти 50 юных футболистов в составе пяти команд встретились на корте школы № 6. За победу спорили как любительские объединения, так и начинающие спортсмены из «Байкал-Энергии».

Спортивная площадка работает в микрорайоне круглый год. Здесь с ребятами уже четыре года бесплатно занимается профессиональный тренер. Летом играют в футбол, зимой открыта секция хоккея с мячом. К физической активности детей Первомайского привлекает депутат думы Иркутска по избирательному округу № 26 Василий Донских.

– Все ребятишки микрорайона могут прийти и заниматься хоккеем с мячом. Спортивная подготовка неважна, берём всех желающих. За последние четыре года многие ребята уже перешли после этого на стадион «Рекорд», где занимаются на более высоком уровне, – подчеркнул Василий Донских.

Тренер юношеской команды «Байкал-Энергия» Константин Савченко уверен: благодаря этому многие дети открывают в себе талант и интерес к спорту, и у каждого есть шанс быть замеченным тренером и попасть в команду мастеров, а затем, если повезёт, и в сборную России.

С наступлением холодов на корте зальют каток. Уже обновили инвентарь – в честь закрытия летнего сезона юным хоккеистам подарили клюшки.

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