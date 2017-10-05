Упражнения для щитовидной железы

Победа над болезнью - общее дело доктора и пациента. Почти всегда мы можем принять более или менее активное участие в победе над собственным недугом. Но делать это лучше под контролем врача, напоминает "Российская газета". Чем себе можно помочь при нарушении функции щитовидной железы, рассказывает кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

Как помочь щитовидной железе?

Можно ли улучшить работу щитовидной железы с помощью физических упражнений? Оказывается, да



- Более всего сбои в работе щитовидной железы присущи женщинам. То она превышает свои функции, и тогда женщина становится излишне нервозной, не может справиться с избытком пота, плохо спит, худеет. Если функция, напротив, уменьшена, то женщина становится вялой, ей не хочется вставать и ходить, отекают руки, ноги, лицо.





Щитовидная железа ведает гормональным фоном человека, и потому когда она неправильно работает, обычно назначается гормональная терапия. Многие боятся ее. Хотя совершенно напрасно - гормональная терапия доказала свою эффективность. И ни в коем случае, если ее назначил врач, не надо от нее отказываться. Но очень желательно дополнить ее физическими упражнениями, потому что, как показывает опыт, щитовидная железа чаще всего страдает потому, что плохо работает 7-й шейный позвонок. И если это так, то у такой пациентки сзади на шее появляется так называемая холка. Эти упражнения конечно лучше проводить под контролем врача. Но кое-что можно сделать самостоятельно, не выходя из дома.

Первое упражнение называется "насос". Сядьте на стул, руками упритесь в бедра. Жестко выпрямите спину и локти. Это создаст напряжение в воротниковой зоне. В таком положении надо побыть 10 секунд. Потом надо расслабиться. Дышать спокойно. Повторить упражнение 10 раз.

Упражнение второе. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Раскиньте выпрямленные руки в стороны. Втяните живот. Вытянутыми руками проделайте вращательные движения. Все это в течение 10 секунд. Повторить 10 раз.

Упражнение третье требует соучастника: он должен взять из холодильника кусок льда и им в течение 30 секунд массировать зону холки. Затем вытереть шею насухо. Упражнение повторить 5-6 раз.

Вся эта процедура рассчитана на проведение в течение месяца. Опыт показывает: функция щитовидной железы нормализуется.

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