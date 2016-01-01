Спорт для пожилых: есть противопоказания



Врачами давно доказано, что возраст не повод отказываться от занятий спортом. Однако, не стоит закрывать глаза на очевидное: не каждый вид физической нагрузки действительно принесёт пользу пожилому человеку, даже если тот «еще ого-го».

Фитнес для пожилых: полезно или нет?

Поэтому первым шагом к новым достижениям должна стать консультация лечащего врача, а может и узких специалистов.

Грамотный специалист не только определит полезный уровень нагрузки, но и даст дополнительные рекомендации по сохранению здоровья. Например, может посоветовать приобрести компрессионный трикотаж, который улучшит венозное кровообращение и поможет снизить нагрузку на ноги.

Если в анамнезе есть хронические заболевания, инфаркт или инсульт, в этом случае нагрузки тоже необходимы, но исключительно по индивидуальной программе и под наблюдением врача.

Заметим, что речь идет о людях, которые не занимались спортом постоянно или делали большой перерыв.

Фитнес не для всех

Люди старшего возраста сейчас часто посещают фитнес-клубы. Они оплачивают годовой абонемент и бывают не только в релакс-зоне, но и на интенсивных тренировки. Однако фитнес и

аэробика могут оказаться вредными при нарушениях кровообращения, гипертонии, глаукоме, остеопорозе.

Повышенная нагрузка на кости

Баскетбол, волейбол, бокс, борьба, хоккей - все эти виды спорта предполагают высокую нагрузку на костно-суставную систему. Это может привести к травмам, так как костная ткань с возрастом становится менее прочной.

Рывки и толчки

Спорт, предполагающий резкие рывковые нагрузки: спринтерский бег, прыжки, поднятие тяжестей не только не принесет пользы, но и может способствовать ухудшению состояния. Например, вызвать повышение внутриглазного или артериального давления, нарушить работу сердца.

Эти виды спорта категорически противопоказаны пожилым людям, страдающим заболеваниями сердца и дыхательной системы.

Бег под вопросом

Ходьба и бег – разные вещи. И если насчет ходьбы у врачей сомнений нет – она полезна абсолютно всем и при любой физической подготовке, то с бегом все сложнее.

Итак, бег предполагает значительную нагрузку на тазобедренные и коленные суставы, а также на сердце. Может вызвать скачок артериального давления. Поэтому бег противопоказан тем, у кого есть болезни суставов, большой избыточный вес, серьезная гипертония.

Всем остальным, кто все же хочет попробовать, врачи советуют начинать медленно и осторожно: с ходьбы, постепенно ускоряясь до бега трусцой.

Важно консультироваться с врачом не реже двух раз в год. Это нужно для отслеживания результатов и коррекции нагрузки.

При занятиях любым видом спорта нужно контролировать частоту пульса, тут же прекращать упражнения при появлении болей, головокружения, нарушении дыхания, ухудшении самочувствия.

И не забывать делать полноценные паузы для отдыха.

Физкультурой можно и нужно заниматься всю жизнь, но при этом корректировать вид, объём и интенсивность упражнений в соответствии с возрастом.

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