Хотите похудеть? Работайте головой!

Эксперты нашли способ похудеть, не сдвигаясь с места.

Серьезные умственные усилия тоже сжигают калории



Напряженная интеллектуальная деятельность, такая как сдача экзаменов, решение математических задач повышенной сложности и шахматные матчи, могут способствовать снижению веса. Приняв это во внимание, на Западе в связи с угрожающим распространением ожирения разработали методику похудения «не вставая с места».

Как достигается такая потеря килокалорий и нет ли в соответствующих научных изысканиях преувеличения или подводных камней.

До 20% всей энергии организма уходит на работу мозга, а в ситуациях, когда нужно усиленно «пораскинуть мозгами», этот показатель действительно подскакивает на 30-40%. Особенно это характерно для младшего поколения. Однако повышение уровня глюкозы, по которому канадские ученые отслеживали этот скачок, сопровождается и повышенным выбросом кортизола — стрессового гормона.

В ходе шахматной партии стресс приводит к тому, что игроки сжигают сразу по несколько килограммов. В статье отмечается, что гроссмейстер из России Михаил Антипов за два часа матча потерял 560 килокалорий. Тем не менее эксперты во Франции говорят, что резкая потеря веса для любителей шахмат больше исключение: за матч в среднем сжигается около 100 Ккал.

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По инф. rosbalt.ru