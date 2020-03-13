ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Что сердце успокоит? Медики разобрались и объяснили
2020-02-18-13-54-18
Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа, пишет "РГ".
Симптомы коронавируса: как не спутать с простудой
2020-03-03-07-07-48
Симптомы коронавируса, которые проявляются у больного человека, можно отличить от обычной простуды.
Как сбить давление быстро и без таблеток? Есть три способа
2020-02-14-09-39-58
Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета...
Свекла очень полезна. Поэтому давайте почаще ее готовить
2020-02-19-13-29-51
Что вы умеете готовить из свеклы? Борщ, свекольник и винегрет? Не густо. Пора освоить новые блюда!
Пивной алкоголизм: безобидное начало и тяжелые последствия
2020-02-13-13-08-04
Пивной алкоголизм – это термин, которым обозначают болезненную тягу к пиву. Хотя понятие не является официальным диагнозом, остроты проблемы это не снимает.

Хотите похудеть? Работайте головой!
По инф. rosbalt.ru   
13 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

izb ves

Эксперты нашли способ похудеть, не сдвигаясь с места.

Хотите похудеть? Работайте головой!

Серьезные умственные усилия тоже сжигают калории

Напряженная интеллектуальная деятельность, такая как сдача экзаменов, решение математических задач повышенной сложности и шахматные матчи, могут способствовать снижению веса. Приняв это во внимание, на Западе в связи с угрожающим распространением ожирения разработали методику похудения «не вставая с места».

Как достигается такая потеря килокалорий и нет ли в соответствующих научных изысканиях преувеличения или подводных камней.

До 20% всей энергии организма уходит на работу мозга, а в ситуациях, когда нужно усиленно «пораскинуть мозгами», этот показатель действительно подскакивает на 30-40%. Особенно это характерно для младшего поколения. Однако повышение уровня глюкозы, по которому канадские ученые отслеживали этот скачок, сопровождается и повышенным выбросом кортизола — стрессового гормона.

В ходе шахматной партии стресс приводит к тому, что игроки сжигают сразу по несколько килограммов. В статье отмечается, что гроссмейстер из России Михаил Антипов за два часа матча потерял 560 килокалорий. Тем не менее эксперты во Франции говорят, что резкая потеря веса для любителей шахмат больше исключение: за матч в среднем сжигается около 100 Ккал.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

 

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 