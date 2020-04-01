Замки и ключи

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На одном из сеансов психотерапии, пациентка призналась, что она постоянно думает об одной притче, которую прочитала недавно и что она её очень огорчила. Девушка поделилась притчей с доктором:
«Одна женщина явилась к мудрецу и задала вопрос, который её волновал:
— Почему мужчина, у которого было огромное множество женщин, считается настоящим мужчиной, а женщина, у которой много мужчин — падшей женщиной?
Мудрец, недолго думая ответил:
— Всё дело в том, что и ключ, открывающий много замков, является хорошим ключом, а замок, который открывает множество ключей, — плохой замок».
У доктора появилась улыбка на лице. Он незамедлительно спросил девушку:
— Что Вас огорчило в этой притче?
— Как же вы не понимаете, доктор? Получается, что жизнь несправедлива к женщинам! Почему мужчинам разрешено практически всё и его гадкие, на мой взгляд, поступки не чернят его, а женщинам — ничего?
— Не стоит быть такой категоричной. Ключ с замком являются просто красивым речевым оборотом. Я бы мог предложить немного изменённый вариант этой истории, более реальный:
«Ключик, который способен вскрыть множество замков — это вовсе не ключ, а отмычка. Ей пользуются преступники. А замок, который открывается множеством ключей — это уже испорченная, поломанная железка. Однако, чтобы подобрать ключ и замок, которые идеально подходят друг другу, иногда приходится перепробовать несколько ключей и замков. Но замок откроет только подходящих ключ.
Известная «Русская пятерка» в «Детройт Ред Уингз» стала легендой. Благодаря ей клуб мог похвастаться зрелищной игрой и яркими атакующими поединками. В 1995-1996 годах Боумен выделил спортсменов, которые установили новый рекорд НХЛ и навсегда прославили свою команду и государство. Никогда до этого клуб не брал такие высокие победы, как Кубок Стенли.
Основатель и президент Института профилактической медицины Дин Орниш занимается клиническими исследованиями. Он показал, что комплексные изменения образа жизни могут обратить вспять без лекарств и операций даже тяжелую ишемическую болезнь сердца. В книге «Болезни отменяются. Простые изменения образа жизни для профилактики заболеваний» можно найти об этом и не только любопытную и важную информацию. А пока стоит прочитать фрагмент главы, посвященной диабету второго типа.
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Северо-западная часть владений Чингисхана досталась его старшему сыну Джучи. Из улуса Джучи развилась Золотая Орда, зависимой территорией которой была Русь. В той или иной степени все ханы Золотой Орды знамениты в русской истории, но не о них речь в данном случае.
Авторитетные источники утверждают, что стопроцентный обмен клеток в организме человека, начиная «от головы до пяток», происходит за семилетний жизненный цикл. Логически рассуждая, можно сделать вывод, что если человек будет находиться в определённых условиях, то через семь лет перед нами предстанет совсем другая личность, вообще другой человек. Исходя из этого, на мой взгляд, можно считать, что срок максимальной изоляции лиц, совершивших преступление, не должен превышать семи лет, если, естественно, будут соблюдены требуемые условия их содержания.
"Они приняли первый в мире закон о защите животных: принято считать, что национал-социалисты любили животных и природу, - пишет немецкий журнал Focus. - Однако историк Ян Монхаупт показал, что в действительности любовь никогда не распространялась на животных и природу, а лишь обнажала странное мировоззрение нацистов".
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