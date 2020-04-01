Замки и ключи

На одном из сеансов психотерапии, пациентка призналась, что она постоянно думает об одной притче, которую прочитала недавно и что она её очень огорчила. Девушка поделилась притчей с доктором:

«Одна женщина явилась к мудрецу и задала вопрос, который её волновал:

— Почему мужчина, у которого было огромное множество женщин, считается настоящим мужчиной, а женщина, у которой много мужчин — падшей женщиной?

Мудрец, недолго думая ответил:

— Всё дело в том, что и ключ, открывающий много замков, является хорошим ключом, а замок, который открывает множество ключей, — плохой замок».

У доктора появилась улыбка на лице. Он незамедлительно спросил девушку:

— Что Вас огорчило в этой притче?

— Как же вы не понимаете, доктор? Получается, что жизнь несправедлива к женщинам! Почему мужчинам разрешено практически всё и его гадкие, на мой взгляд, поступки не чернят его, а женщинам — ничего?

— Не стоит быть такой категоричной. Ключ с замком являются просто красивым речевым оборотом. Я бы мог предложить немного изменённый вариант этой истории, более реальный:

«Ключик, который способен вскрыть множество замков — это вовсе не ключ, а отмычка. Ей пользуются преступники. А замок, который открывается множеством ключей — это уже испорченная, поломанная железка. Однако, чтобы подобрать ключ и замок, которые идеально подходят друг другу, иногда приходится перепробовать несколько ключей и замков. Но замок откроет только подходящих ключ.

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Источник: pritchi.ru

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