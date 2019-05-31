Восхитительное пирожное

Один дзэнский монах был при смерти. Пришёл последний день, и он объявил, что этим вечером его не станет. Стали собираться последователи, ученики, друзья.

Один из его старых учеников, услышав, что мастер вот-вот умрёт, побежал на рынок. Кто-то спросил:

— Мастер умирает в хижине, почему ты бежишь на рынок?

Старый ученик сказал:

— Я знаю, что мой мастер любит определённый вид пирожных; я иду купить такое пирожное.

Найти пирожное было трудно, но в конце концов, ему это удалось. Он прибежал с пирожным.

Все беспокоились — похоже было, что мастер кого-то ждёт. Он открывал глаза и оглядывался, снова закрывал глаза. Когда пришёл ученик, он сказал:

— Хорошо, ты пришёл. Где пирожное?

Ученик достал пирожное. Он был очень рад, что мастер его попросил. Умирающий мастер взял в руку пирожное. Но его рука не дрожала. Он был очень стар, но его рука не дрожала. Кто-то спросил:

— Ты так стар, ты на грани смерти. Вскоре тебя покинет последнее дыхание, но твоя рука не дрожит.

— Я никогда не дрожу, — ответил мастер, — потому что во мне нет страха. Моё тело состарилось, но я по-прежнему молод, и останусь молодым, даже когда тела не станет.

Затем он откусил кусочек, стал есть пирожное. Кто-то спросил:

— Каково твоё последнее послание, мастер? Вскоре ты покинешь нас. Что бы ты хотел, чтобы мы запомнили?

Мастер улыбнулся и сказал:

— Ах, это пирожное восхитительно!

Источник: pritchi.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ