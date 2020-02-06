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Внутреннее рабство
Притча неизвестного происхождения   
06 Февраля 2020 г.
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castle

Один человек, пробудившись, увидел, что он в цепях, и не представляет, как их снять. Годами он искал, кто бы его освободил.

Однажды он набрёл на кузницу. Видя, как ловко кузнец управляется с железом, несчастный бросился к нему с просьбой о помощи. Кузнец двумя ударами молота разбил цепи, а человек в знак признательности прислуживал ему до конца своих дней. Так, избавившись от цепей, он... приковал себя к кузнецу.

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Источник: pritchi.ru

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