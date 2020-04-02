Везучий сосед

Разобравшись с причинами появления и разновидностями пигментных пятен, мы рассмотрим самые популярные домашние рецепты и косметологические процедуры избавления от них. Однако прежде чем приступить к устранению этих неприятных явлений, необходима консультация специалиста, позволяющая исключить наличие...
Сегодня, женщинам за 50 лет, дизайнеры предлагают немало интересных и модных образов, составной частью которых неизменно выступает обувь. Что можно примерить это весной расскажем в статье. Несмотря на то, что основным трендом остается удобство и практичность (устойчивые каблуки, «тракторная» подошва и...
Две попытки Сергея Ивановича завести семью провалились, хотя первая внушала надежду. Ох, давно это было, давно... Веселый институтский брак, рождение сына, диплом, хорошая работа... Все разрушила перестройка. Завод прикрыли, инженеры-конструкторы в славном городе Энске даром никому не были нужны, а...
У одного богатого отца был сын-лентяй. О труде он не имел никакого понятия: ел и пил готовое, одевался в одежду, сшитую чужими руками, притом был очень расточителен. Отец, желая приучить сына к труду и сделать его бережливым, отвёз его в дальний аул и отдал одному кабардинцу в работники за один...
Жил в деревне человек, каких много: работал от зори до зори, забот у него на весь день хватало и ещё на следующий день оставалось.
Уважали его все за душевность да отзывчивость. За помощью обращались — никому не отказывал ни словом, ни делом. Не молодой уже, много видел, много знал, много собрал всего за жизнь, всегда было чем помочь. Жена на него не нарадуется, сыновья им гордятся, а внуки любят безумно. Про таких людей говорят, что на них белый свет держится.
И вот пришёл, как-то к нему на огонёк, из соседней деревушки давнишний знакомый. Посидели, поговорили о жизни. Жаловался гость, что всё у него как-то не так в жизни: жена злая, вечно не довольная; детей и внуков почти не видит — не тянутся они к нему. Дома не уютно, совсем. Посмотрел гость на обстановку и сделал вывод:
За те десять лет, что я не брал у него интервью, знаменитейший врач России Леонид Рошаль (тут перечень титулов примерно на пару гигов) практически не изменился. И про него по-прежнему можно сказать словами доктора Пирогова: «Врачом называется тот, в чьем присутствии больному легче». Здоровому – тоже.
Известная «Русская пятерка» в «Детройт Ред Уингз» стала легендой. Благодаря ей клуб мог похвастаться зрелищной игрой и яркими атакующими поединками. В 1995-1996 годах Боумен выделил спортсменов, которые установили новый рекорд НХЛ и навсегда прославили свою команду и государство. Никогда до этого клуб не брал такие высокие победы, как Кубок Стенли.
Основатель и президент Института профилактической медицины Дин Орниш занимается клиническими исследованиями. Он показал, что комплексные изменения образа жизни могут обратить вспять без лекарств и операций даже тяжелую ишемическую болезнь сердца. В книге «Болезни отменяются. Простые изменения образа жизни для профилактики заболеваний» можно найти об этом и не только любопытную и важную информацию. А пока стоит прочитать фрагмент главы, посвященной диабету второго типа.
Среди татарского населения распространены имена не только тюркского и исламского происхождения, но имена, имеющие древнегреческие и римские корни. Для примера возьмем имена мальчиков: Эрик, Ренат, Рудольф, Эдуард, Эрнст, и другие. А вот женские имена более звучные: Аделина, Луиза, Эмма, Регина, Робина, Эльвира, Фрида.
24 марта 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения великого певца, тенора Большого театра, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата двух Сталинских премий и кавалера пяти орденов Ленина Ивана Семеновича Козловского.
Сегодня как никогда популярна ароматерапия, которая показана не только для расслабления и релаксации в зрелом возрасте, но и рекомендована для профилактики и лечения заболеваний пожилых людей и повышения качества их жизни. Что это такое и почему специалисты все больше отмечают пользу ароматерапии, расскажем в статье.
Северо-западная часть владений Чингисхана досталась его старшему сыну Джучи. Из улуса Джучи развилась Золотая Орда, зависимой территорией которой была Русь. В той или иной степени все ханы Золотой Орды знамениты в русской истории, но не о них речь в данном случае.
Авторитетные источники утверждают, что стопроцентный обмен клеток в организме человека, начиная «от головы до пяток», происходит за семилетний жизненный цикл. Логически рассуждая, можно сделать вывод, что если человек будет находиться в определённых условиях, то через семь лет перед нами предстанет совсем другая личность, вообще другой человек. Исходя из этого, на мой взгляд, можно считать, что срок максимальной изоляции лиц, совершивших преступление, не должен превышать семи лет, если, естественно, будут соблюдены требуемые условия их содержания.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.