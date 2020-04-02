Везучий сосед

Жил в деревне человек, каких много: работал от зори до зори, забот у него на весь день хватало и ещё на следующий день оставалось.

Уважали его все за душевность да отзывчивость. За помощью обращались — никому не отказывал ни словом, ни делом. Не молодой уже, много видел, много знал, много собрал всего за жизнь, всегда было чем помочь. Жена на него не нарадуется, сыновья им гордятся, а внуки любят безумно. Про таких людей говорят, что на них белый свет держится.

И вот пришёл, как-то к нему на огонёк, из соседней деревушки давнишний знакомый. Посидели, поговорили о жизни. Жаловался гость, что всё у него как-то не так в жизни: жена злая, вечно не довольная; детей и внуков почти не видит — не тянутся они к нему. Дома не уютно, совсем. Посмотрел гость на обстановку и сделал вывод:

— Везёт тебе, сосед, ты не пьёшь!

У хозяина дух перехватило, от удивления:

— Тебя-то кто заставляет?

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Источник: pritchi.ru

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