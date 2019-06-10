Верблюд в бане

Мушфики пришёл в баню, но банщик его не пустил:

— У меня сейчас изволит мыться эмир и верховный судья. Когда в бане большие люди, для маленьких входа нет!

Мушфики не стал возражать. Он ушёл на базар, где за малые деньги нанимают и берут напрокат всё, что может понадобиться. Через час он привёл к бане большого верблюда, разубранного необычайно. Спина верблюда была покрыта золототканным халатом, лоб обмотан великолепной длинной чалмой, уздечка сверкала блёстками и разноцветными каменьями, какие бывают и в короне падишаха.

Мушфики потянул верблюда за собою к порогу бани, но удивлённый и рассерженный банщик встал преградою на его пути:

— Что это значит?

— А то, — ответил Мушфики, — что мой верблюд побольше и судьи и эмира, да и одет не хуже, а чалма его даже длиннее! Какие же у тебя могут быть причины, чтобы не впустить моего верблюда в баню, если он захотел мыться?

Источник: pritchi.ru

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