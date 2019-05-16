Учёный сын

Сын приехал из города к отцу в деревню. Отец сказал:

— Нынче покос, возьми грабли и пойдём, пособи мне.

А сыну не хотелось работать, он и говорит:

— Я учился наукам, а все мужицкие слова забыл; что такое грабли?

Только он пошёл по двору, наступил на грабли; они его ударили в лоб. Тогда он и вспомнил, что такое грабли, хватился за лоб и говорит:

— И что за дурак тут грабли бросил!

Источник: pritchi.ru

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