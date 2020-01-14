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Участок земли
Еврейская притча   
14 Января 2020 г.
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grapes

Некто имел участок земли, покрытый кучами мусора, и решил его продать. Купивший эту землю очистил её от мусора и нашёл на том месте родник превосходной воды. Посадил он виноград и гранатовые деревья, на оставшемся месте разбил грядки под ароматические растения. Посадки свои подвязал на кольях, построил тут же башню и приставил к месту надёжного сторожа.

Прохожие не могли на это налюбоваться. Случилось побывать там прежнему владельцу. Видя, во что превратилась прежняя пустошь, он воскликнул:

— Горе мне! Такое место я продал! Такой благодати я лишился!

Участок земли. Притча

Источник: pritchi.ru

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