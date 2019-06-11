Царица над путями земными

Собрались как-то все дороги, дорожки, тропинки да стёжки. И захотелось им царицу себе выбрать. Да никак не могут! Каждая себя норовит выставить. Обратились они тогда к самому Господу Богу и просят:

— Рассуди нас, Господи!

И стала каждая из них пред ним говорить.

— Чем я не царица? — спрашивает широкая автострада. — Сколько машин и легковых, и грузовых по мне туда-сюда ездят! А сколько автобусов пассажиров по всей России перевозят!

— Нет, — говорит Господь. — Для царицы ты слишком горда.

— А чем я не царица? — спрашивает железная дорога. — Сколько по мне день и ночь поездов ходит? Скорых, пассажирских, товарных, да ещё и электричек!

— Нет, — говорит Господь. — Ты слишком самолюбива.

— А чем я не царица? — спрашивает просёлочная дорога. — Мне трудней всех. По мне и легковые, и грузовые машины так же ездят, хоть и пореже, зато есть трактора, комбайны и косилки. А ещё и лошади, и коровы, и козы, и овцы ходят! Не я ли царица и есть?

— Нет, — говорит Господь. — Ты слишком самоуверенна. Тогда воззрел Господь Бог на самую маленькую тропинку. Она в стороне от всех была и молчала.

— А что ты скажешь? — говорит ей Господь.

— Что сказать-то мне, Боже мой? — отвечает она. — Раньше по мне великое множество народа ходило. А теперь я почти вся бурьяном заросла. Недавно вот только дети бежали, красивых цветов на полянке нарвали, и поставили в церкви пред святою иконою Матери Божией.

— А за это, — говорит Господь, — в моих очах ты и больше всех, и прекрасней всех! И избрал эту самую маленькую тропочку Господь Бог царицей над всеми путями земными!

Источник: pritchi.ru

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