Трудовые деньги

У одного богатого отца был сын-лентяй. О труде он не имел никакого понятия: ел и пил готовое, одевался в одежду, сшитую чужими руками, притом был очень расточителен. Отец, желая приучить сына к труду и сделать его бережливым, отвёз его в дальний аул и отдал одному кабардинцу в работники за один золотой в год.

Хозяин, зная, что этот работник — сын богатых родителей, не заставлял его особенно работать, хорошо кормил и хорошо одевал. По прошествии года он отдал ему золотой и отпустил домой. Приходит сын домой и даёт отцу заработанный золотой. Отец взял золотой и, не рассматривая его, забросил в реку; сын же не обратил никакого внимания на такой странный поступок отца.

На другой год отец отдал сына в работники к другому хозяину и тоже за один золотой в год.

Второй хозяин, как и первый, не принуждал работника к труду: кормил и одевал хорошо, а когда прошёл год, вручил ему золотой и отпустил домой. Пришёл сын к отцу и отдал ему золотой; тот взял золотой, забросил его в реку; сын по-прежнему не придал никакого значения поступку отца.

На третий год отец отвёз сына в дальний аул, отдал его в работники к небогатому кабардинцу на год, не назначая за работу никакой платы. Новый хозяин с первого же дня заставил работника работать до полного изнеможения и только вечером, по окончании работы, накормил его. Тяжёл показался лентяю труд: он обливался потом и часто до того обессиливал, что в изнеможении падал на землю, а хозяин ему отдыха не давал, называя его дармоедом. Со временем он так привык к работе, что хозяин всегда оставался им доволен. Проработал он год, натёр на руках большие мозоли, а одежду свою изорвал и истрепал. По окончании года хозяин вручил работнику два золотых и отпустил его домой.

Пришёл сын к отцу и дал ему два золотых. Отец взял золотые и только было сделал движение, чтобы бросить их в реку, как сын бросился к нему и схватил его за руку.

Отец с удивлением посмотрел на сына, но тот сказал:

— Не бросай, отец, этих золотых в воду: они достались мне тяжёлым трудом!

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Источник: pritchi.ru

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