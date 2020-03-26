Свой или чужой

Сегодня, женщинам за 50 лет, дизайнеры предлагают немало интересных и модных образов, составной частью которых неизменно выступает обувь. Что можно примерить это весной расскажем в статье. Несмотря на то, что основным трендом остается удобство и практичность (устойчивые каблуки, «тракторная» подошва и...
У одного богатого отца был сын-лентяй. О труде он не имел никакого понятия: ел и пил готовое, одевался в одежду, сшитую чужими руками, притом был очень расточителен. Отец, желая приучить сына к труду и сделать его бережливым, отвёз его в дальний аул и отдал одному кабардинцу в работники за один...
Был один простодушный поселянин, который жил трудами рук своих, но зарабатывал очень мало: едва доставало ему, чем прокормить себя и семью свою. Раз пошёл он к берегу моря, присел на камень и стал смотреть, как к пристани подходили большие корабли с богатыми товарами, и как потом эти товары выгружали и везли в город для продажи. И запала ему в голову грешная мысль: «Зачем Господь одним людям послал богатство и всякое довольство, а других оставил жить в бедности?» И начал он роптать на свою горемычную долю.
В мире появляется все больше музеев, которые можно посетить, не покидая пределов своего дома. Это становится особенно актуально сейчас, в связи с обрушившейся на многие страны пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией.
Существует более 60 версий того, где находится исчезнувшая библиотека Ивана Грозного. Кто-то считает, что она спрятана в Москве, другие полагают, что она скрыта в надёжном месте где-нибудь в Вологде, или Александрове, или Рязани. А есть мнение, что рукописи вообще сгорели во время Смуты. В советское время археолог Игнатий Стеллецкий искал библиотеку на территории Кремля. Однако, когда разгадка тайны была уже близка, комендант Кремля Рудольф Петерсон приказал прекратить раскопки. И больше они не возобновлялись.
В старой перуанской легенде говорится о городе, где все были счастливы. Жители этого города делали всё, что доставляло им удовольствие, и хорошо друг с другом уживались. Все, за исключением мэра, который был в печали, потому что ему было нечем управлять. Тюрьма была пустой, судом никогда не пользовались, а нотариус ничего не делал, поскольку слово человека имело здесь больше смысла, чем бумага, на которой оно было написано.
Вот и еще один год, теперь уже и по восточному календарю, останется в памяти россиян совсем не светлым воспоминанием. Он был годом повышения пенсионного возраста, стартом мусорной реформы, повышением НДС, ростом цен на товары и услуги, а значит, и большими расходами семейного бюджета. А вот как изменился уровень жизни в России в 2019 году?
Разобравшись с причинами появления и разновидностями пигментных пятен, мы рассмотрим самые популярные домашние рецепты и косметологические процедуры избавления от них. Однако прежде чем приступить к устранению этих неприятных явлений, необходима консультация специалиста, позволяющая исключить наличие серьезных заболеваний, также нередко становящихся причиной пигментации.
Жил некий садовник, человек богобоязненный и праведный. Кто бы к нему ни пришёл — всех он угощал плодами. Потом он выжимал сок из одного граната и, как бы чаша ни была велика, наполнял её до краёв соком этого граната и давал пить.
Потомков беспризорников и сирот на самом деле не так уж сложно вычислить. Дело в том что фамилии этих людей чаще всего имеют искусственное происхождение, так как их попросту придумывали либо работники приютов, либо сами сироты. Понятно, что и тем, и другим хотелось, чтобы фамилия звучала красиво.
Две попытки Сергея Ивановича завести семью провалились, хотя первая внушала надежду. Ох, давно это было, давно... Веселый институтский брак, рождение сына, диплом, хорошая работа... Все разрушила перестройка. Завод прикрыли, инженеры-конструкторы в славном городе Энске даром никому не были нужны, а для бизнесовых дел Сергей Иванович не годился, хоть и предпринял несколько попыток торгануть на пару со своим приятелем Федором. В итоге крупно попали – деньги заняли не у тех людей (а где они были, «те», в начале девяностых?) Еле выбрались из долгов и остались живы, хотя и без квартир. Федор после разборов с бандитами слег в больницу, а когда выписался, круто запил и помер.
Психолог Джеффри Миллер выступил с оригинальной идеей - теорией происхождения умственных способностей человека в ходе полового отбора, где ключевой момент - выбор полового партнера, который делали и доисторические гоминды и осуществляют современные люди. Свои взгляды он изложил в книге «Соблазняющий разум. Как выбор сексуального партнера повлиял на эволюцию человеческой природы». Фрагмент из нее предлагается ниже.
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