Свой или чужой

Однажды ребёнок услышал, как его отец — видный политический деятель — резко критиковал одного переметнувшегося в оппозиции члена партии.

— Но папа, — удивился ребёнок, — ещё вчера ты очень хвалил человека, который ушёл из оппозиции и вступил в твою партию.

— Сынок, тебе нужно как можно скорее понять одну простую истину, — ответил отец. — Тот, кто переходит в другую партию, — предал своих. Тот, кто вступает в наши ряды, — поменял свои убеждения.

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Источник: pritchi.ru

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