Сон дровосека

Одному дровосеку приснилось, что он царь; друг разбудил его, и дровосек рассердился:

— Я сидел на троне, занимался государственными делами; рядом со мной были семеро сыновей, искусных в битвах, музыке и поэзии, — и надо же было тебе всё испортить!

— Но это же был всего лишь сон, — ответил ему друг.

— Ничего ты не понимаешь, — возразил дровосек. — Быть царём во сне — такая же правда, как быть дровосеком наяву.

Источник: pritchi.ru

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