Слепой и безногий

Жили в одной хижине слепой да безногий. Время было голодное, и оба бедствовали вместе со всеми. Однажды из своей хижины безногий увидел стаю обезьян. Он сразу представил себе тушёное мясо, облизнул губы и тяжело вздохнул.

— Ты что вздыхаешь? — спросил его слепой. — Тебе нездоровится?

— Здоров-то я здоров, — ответил безногий, — только очень есть хочется. Надо бы сейчас подстрелить хоть одну обезьяну. Я б приготовил отличное мясо.

Слепой засмеялся:

— Я смеюсь, чтоб не закричать от голода, — сказал он. — Мой живот пуст, как пусты заросли вокруг. В них совсем не осталось дичи. Охотники из нашей деревни каждый день возвращаются ни с чем. Где ты найдёшь обезьяну?

— Совсем рядом с нашей хижиной, — ответил безногий. — Если ты ничего не видишь, не думай, что и все слепы. Мне бы только добраться до них.

Тут слепой поверил ему.

— Забирайся на мои плечи, — сказал он, — и говори мне, куда идти и где остановиться. Я поднесу тебя вместе с ружьём, а ты подстрелишь обезьяну.

Так они и сделали. Безногий сел на плечи слепого, сказал ему, куда идти, и они приблизились к обезьянам на расстояние выстрела. Бум! — громыхнуло ружьё. Одна обезьяна свалилась с дерева, а остальные разбежались.

Они принесли добычу к хижине, безногий развёл огонь и стал варить мясо. Он помешивал мясо в горшке, а слепой то и дело спрашивал:

— Ещё не готово?

— Нет ещё, — отвечал безногий.

Он добавил в горшок пальмового масла и перца и продолжал помешивать.

— Не готово ещё? — опять спросил слепой.

— Нет, не готово, — ответил безногий.

Он всё помешивал мясо да помешивал и то и дело брал кусочек на пробу — так он был голоден. Каждый раз, когда слепой спрашивал: «Не готово ещё?» — безногий поскорей проглатывал очередной кусок, чтобы ответить своему товарищу. Скоро в горшке ничего не осталось, только кости да слабый навар.

— Готово? — опять спросил в это время слепой.

— Да, теперь готово, — ответил безногий и протянул ему миску с костями и жидкостью. Слепой попробовал эту еду и закричал:

— Что ты мне даёшь? Тут одни кости! Ах ты, негодный товарищ! Ты воспользовался моей слепотой и съел один всё мясо! Разве нам не полагалось разделить добычу поровну? Разве я не вправе был съесть столько же мяса, как и ты? Ведь если бы не мои ноги, ты не смог бы убить эту обезьяну!

Безногий ответил ему:

— Я увидел дичь. Я подстрелил её. Я её сварил. Это большая часть дела, поэтому мне следует получить большую часть еды. От тебя потребовалось только физическое усилие. А от меня — и острота взгляда, и мастерство охотника, и поварской талант. Это намного больше! Если бы я первым не увидел обезьян, в нашем горшке вообще бы ничего не было.

Так они спорили долго и всё больше злились друг на друга. Слепой вышел из хижины на дорогу и стал просить каждого встречного рассудить их и наказать безногого. Безногий же из хижины продолжал кричать своё и требовал, чтобы правым признали его.

Но никто из встречных не знал, как их рассудить.

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Источник: pritchi.ru

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