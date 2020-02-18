Рубашка счастливого человека

Жил когда-то один очень могущественный царь. Было у него всё, о чём только может мечтать человек: красивый дворец, богатство, власть и даже здоровье. У него была жена и дети, много слуг. Все его малейшие желания мгновенно исполнялись, но это не приносило ему радости. Грозный и мрачный сидел он на троне, пытаясь понять, откуда такая неудовлетворённость, чего ему не хватает? И вот однажды он понял, что у него нет счастья. Вызвав придворного врача, он сказал:

— Я хочу быть счастливым. Сделай меня счастливым, и я тебя озолочу. А если не выполнишь моё желание, велю отрубить тебе голову!

Врач был в растерянности: «Что делать? Как сделать кого-то счастливым, никто этого не знает, ибо счастье — это внутреннее состояние! Но царь обезумел, а с ним шутки плохи».

—Я должен подумать, государь, — ответил врач, — заглянуть в древние трактаты. К утру я найду решение.

Он думал всю ночь, перерыл множество книг, но в медицинской литературе ничего не сообщалось о счастье. Задача была трудной, и он совсем было отчаялся. Наконец, под утро он нашёл решение. Всё очень просто!

— Ваше величество, — сказал он, — нужно достать рубашку счастливого человека и носить её, тогда у вас будет счастье, и вы узнаете, что это такое.

Услышав это, царь очень обрадовался: такое простое средство! Он позвал первого министра и велел ему:

— Найди счастливого человека, возьми у него рубашку и принеси мне. Да поскорей!

Министр вышел озадаченным. Прежде всего, он отправился к самому богатому человеку и попросил у него рубашку, но тот ответил:

— Можешь взять сколько угодно рубашек, для царя мне ничего не жалко, но я не могу назвать себя счастливым. И спасибо тебе за подсказку. Теперь я тоже пошлю своих слуг искать счастливого человека.

Министр обошёл многих людей, но никто из них не был счастлив. Каждый изъявил полную готовность: «Чтобы наш царь был счастлив, мы отдадим всё, что там рубашки! Мы отдадим свои жизни, но мы сами несчастливы, поэтому наши рубашки не подойдут».

Министр очень расстроился: «Что делать? Беда свалилась на мою голову, и теперь мне отвечать! Врач ловко выкрутился!» И он почувствовал себя очень несчастным, и уже совсем, было, отчаялся, но вот кто-то посоветовал ему:

— Не печалься, я знаю одного святого человека, он, должно быть, счастливый. По ночам он играет на флейте на берегу реки. Ты, наверное, слышал его?

— Да, — ответил министр, — иногда, посреди ночи, я бывал очарован дивными звуками. Кто этот человек? Как найти его?

— Мы найдём его на берегу реки, он приходит туда каждую ночь.

И вот ночью они пришли на берег реки. Человек играл на флейте, и было так хорошо! Звуки были исполнены такой благодати, что министр почувствовал себя совершенно счастливым.

— О! — воскликнул он. — Я нашёл того, кто мне нужен! — И, бросившись к святому, спросил: «Ты счастлив?»

— Да, — ответил тот, — я счастлив, счастье переполняет меня!

Министр заплясал от радости и воскликнул:

— О, мне нужна поскорее твоя рубашка!

Но человек ничего не ответил.

— Почему ты молчишь? — спросил министр. — Дай же мне скорее твою рубашку, она нужна царю!

— Но это невозможно, у меня нет рубашки. Темно, и ты не видишь, что я голый, — ответил музыкант.

— Как же ты можешь быть счастливым, если у тебя нет даже рубашки? — спросил министр.

— В том-то и дело, — ответил святой, — раньше я был очень богатым и самоуверенным человеком, но страдающим. И жизнь, нанося мне удары, отсекая, как великий скульптор, всё лишнее, создавала меня. И вот однажды, потеряв всё — и богатство, и самоуверенность, и своё несчастье, — я стал свободным от всего этого, и даже от самого себя. И тогда счастье наполнило меня.

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Источник: pritchi.ru

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