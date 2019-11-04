Из года в год рабочая лошадь тяжело трудилась и получала за это кров и жалкий корм. Однажды, когда лошадь отдыхала после трудового дня, в её стойло вбежала ласка и стала потешаться над ней.

— Посмотри на меня, заезженная кляча, я ловка и вольна делать, что хочу, нет у меня ни властелина, ни покровителя. А что ты видела в жизни, кроме рабства, стойла и корма?

Лошадь ответила ласке:

— Мудрые говорят: легче разрушить, чем построить, легче идти неверным путём, ибо из сотен путей лишь один правильный, а лучше идти трудным, но более безопасным путём, если не знаешь лёгкого, но более опасного, чем выбранный. Где бы я доставала корм, кто защитил бы меня от врагов? Тебе же всё время угрожает опасность, даже от моих копыт.

И лошадь в доказательство своих слов, шумно вздохнув, переступила с ноги на ногу. Испуганная ласка юркнула в щель, так и не окончив спора...

Верно говорят старые люди:

— У каждого свой путь и своя правда, и если не видишь короткого пути к цели, иди длинным, но даже если нет цели, то всё равно иди, ибо порою в пути обретаешь цель.

Источник: pritchi.ru

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