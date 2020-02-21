Проходящий поезд

Пассажир вскочил на поезд до Нью-Йорка и сообщил кондуктору, что направляется в Фордэм.

— По субботам поезд в Фордэме не останавливается, — сказал кондуктор, — но я знаю, что вам нужно сделать. Когда поезд притормозит на вокзале Фордэма, я открою дверь, и вы выскочите. Предупреждаю, вам нужно будет бежать некоторое время вместе с поездом, иначе вы просто упадёте и сильно ушибётесь.

В Фордэме дверь открылась, пассажир выскочил на платформу и побежал вместе с поездом. Увидев это, кондуктор другого вагона открыл дверь и затащил пассажира в тамбур.

— Повезло тебе сегодня, приятель, — улыбнулся кондуктор. — По субботам поезд в Фордэме не останавливается!

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Источник: pritchi.ru

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