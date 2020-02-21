Проходящий поезд

Пассажир вскочил на поезд до Нью-Йорка и сообщил кондуктору, что направляется в Фордэм.
— По субботам поезд в Фордэме не останавливается, — сказал кондуктор, — но я знаю, что вам нужно сделать. Когда поезд притормозит на вокзале Фордэма, я открою дверь, и вы выскочите. Предупреждаю, вам нужно будет бежать некоторое время вместе с поездом, иначе вы просто упадёте и сильно ушибётесь.
В Фордэме дверь открылась, пассажир выскочил на платформу и побежал вместе с поездом. Увидев это, кондуктор другого вагона открыл дверь и затащил пассажира в тамбур.
— Повезло тебе сегодня, приятель, — улыбнулся кондуктор. — По субботам поезд в Фордэме не останавливается!
Людей всегда восхищали герои былин и мифов, которые в одиночку одолевают несметные вражеские орды или осмеливаются бросить вызов огнедышащим змеям, циклопам, титанам и даже богам. Что и говорить: во все времена уважалась сила. Только бывает и так, ничего не нужно выдумывать: богатыри порой оказываются среди нас.
Жил в одной деревне крестьянин Михайло. И был Михайло человеком критичным, справедливым и принципиальным. Если кто запятнал свою репутацию, то он всегда поднимал это на вид и открыто протестовал. Любил Михайло правду, видел всех насквозь и считал своим долгом вскрывать тайные тёмные мысли односельчан.
«Пусть земля будет пухом», «Царствие небесное», «Покойся с миром», «Вечная память», «Мир праху твоему» — эти фразы-клише часто звучат во время похорон и на поминках. И мало кто знает, что не всякое их употребление является правильным.
"Когда Pepsi-Cola стремилась попасть на советский рынок, рубль был неконвертируемым. Так концерн по производству лимонада в одночасье превратился в военную силу с 17 подлодками - а курьезная сделка вскоре стала кошмаром", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Изучением чукотского быта несколько веков занимались исключительно мужчины. Это было вызвано труднодоступностью мест расселения чукч, суровым климатом Чукотки и сложностью их ежедневной жизни — там, где чукчи умудряются процветать, представители других народов просто мрут от голода. Поэтому большая часть сведений об этом народе была получена мужчинами — путешественниками и этнографами, и изложена с точки зрения мужчин. Но история отечественной науки знает исключительный случай, когда в Амгуэмской тундре Чукотки в семье чукчи Тымнэнэнтына три года прожила советский этнограф-северовед Варвара Григорьевна Кузнецова. Эта отважная женщина оказалась полностью включена в чукотский быт и на собственном опыте познала нелегкую долю женщины в тундре.
Еремей Иудович Парнов не зря носит неофициальное звание «советского Дэна Брауна». Именно он стал родоначальником такого жанра, как «интеллектуальный детектив». Кроме того, писатель прославился и своими предсказаниями, которые удивительным образом сбылись.
Когда-то, в прошедшие времена, несколько отважных и смелых людей, живших далеко от океана, захотели узнать, что такое океан. Они расспросили сведущих стариков как туда добраться, и немедленно отправились в путь. Долго они шли и, наконец, добрались до океана.
В Петербурге состоялась презентация книги «Есенин» широко известного сегодня писателя Захара Прилепина. Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ. Это объемистый том более чем в тысячу страниц. Издание интересно ещё и тем, что автор претендует на некоторые литературные открытия в биографии Есенина.
С начала 19 века в русской и зарубежной историографии утвердилась норманнская теория, доказывавшая скандинавское происхождение первых правителей древней Руси и самой русской государственности. Логично предполагать, что если бы эта теория была близкой к истине, то чем дальше вглубь веков, тем у современников должно было сохраниться больше сведений об основании скандинавами Древнерусского государства.
Русские крестьяне веками считали добропорядочной женщиной ту, что хранила целомудрие до брака и была верна. А так как в деревне каждый на виду и непросто что-то скрыть, то общественная реакция на отход от этих норм внушала нарушительницам не меньший страх, чем божья кара за эти грехи. Так как у историков больше всего данных о крестьянской жизни позднего времени, XIX и начала XX века, то нам лучше известно, как именно в это время наказывались блудницы и изменницы.
Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические процедуры или филлеры, но и домашние средства, а также простые упражнения и даже правильный макияж, о которых мы расскажем в ряде статей, а также попытаемся найти и искоренить причины этого явления.
Жил когда-то один очень могущественный царь. Было у него всё, о чём только может мечтать человек: красивый дворец, богатство, власть и даже здоровье. У него была жена и дети, много слуг. Все его малейшие желания мгновенно исполнялись, но это не приносило ему радости. Грозный и мрачный сидел он на троне, пытаясь понять, откуда такая неудовлетворённость, чего ему не хватает? И вот однажды он понял, что у него нет счастья. Вызвав придворного врача, он сказал:
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