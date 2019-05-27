Преодоление беспокойства

Беседовали как-то два приятеля:

— Где-то я прочитал, что первую половину жизни мы боимся будущего, а вторую — сожалеем о прошлом. Наша жизнь похожа на дом со множеством комнат... Нет, лучше не так. Наша жизнь похожа на Эрмитаж. Бывал там когда-нибудь?

— Да.

— Так вот, в Эрмитаже столько экспонатов, что и жизни не хватит, чтобы возле каждого задержаться хотя бы на секунду. И вот представь, каждый день твоей жизни — словно зал в Эрмитаже. Вокруг столько красоты — творения великих мастеров, — а ты переживаешь, всё ли осмотрел в предыдущем зале, успею ли всё осмотреть в следующем. За этими размышлениями ты так и не увидишь ничего вокруг себя. И вот когда мы беспокоимся о прошлом или будущем, мы не замечаем красоты вокруг нас. Оттого и тревог лишних у нас много. Беспокоясь о прошлом и боясь будущего, мы просто не успеваем осмотреться в дне сегодняшнем.

— Но как же можно вообще не думать о прошлом или будущем? Особенно о будущем!

— Заметь, я не говорил «не думать». Я говорил «не беспокоиться». Представь, что ты читаешь увлекательный детектив. Ты вчитываешься в каждое слово автора, чтобы понять, кто преступник. Конечно, ты помнишь содержание предыдущих страниц, но ты стремишься читать дальше, страницу за страницей, чтобы быстрее дойти до разгадки. Если перелистать страниц десять-двадцать, то узнать разгадку быстрее не получится: появятся новые герои или исчезнет кто-то из старых, будут какие-то новые сюжетные линии... Единственный выход — читать страницы по порядку. Так и в жизни, мы помним прошлое, мы думаем о будущем, но по-настоящему жить можно только в настоящем.

Источник: pritchi.ru

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