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По справедливости
Персидская притча   
17 Марта 2020 г.
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leo

Волк, лиса и лев решили охотиться сообща. Дела пошли у них хорошо — они поймали козу, оленя и зайца.

— Дели добычу, — обратился лев к волку. — Только по справедливости.

— Хорошо, — согласился волк. — Козу, я полагаю, надо отдать тебе, зайца — лисе, а себе я возьму оленя.

Услышав это, лев разгневался и растерзал волка.

— Теперь дели ты, — сказал он, обращаясь к лисе. — Только по справедливости.

— С удовольствием, — сказала лиса. — Пусть коза будет тебе на завтрак, заяц — на обед, а олень — на ужин.

— Вот это правильно, — сказал лев. — Кто научил тебя так хорошо делить?

— Лежащий возле тебя растерзанный волк, о мой повелитель! — ответила лиса.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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