По справедливости

Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические...
Сегодня, женщинам за 50 лет, дизайнеры предлагают немало интересных и модных образов, составной частью которых неизменно выступает обувь. Что можно примерить это весной расскажем в статье. Несмотря на то, что основным трендом остается удобство и практичность (устойчивые каблуки, «тракторная» подошва и...
До войны в Ленинграде, в доме 44 по улице Петра Лаврова, жили два брата – Алексей и Аркадий. В 1941-м оба ушли на фронт. Младший погиб, старший вернулся домой и стал актером Алексеем Смирновым – известным всей стране «недотепой Федей» и знаменитым Макарычем из кинофильма «В бой идут одни «старики». 28 февраля ему исполнилось бы 100 лет.
"Токсичная мужественность может быть опасна для здоровья мужчин в самом прямом смысле. В то время как благодаря кино образ жизни мачо кажется заманчивым, новое исследование показало, что мужчины, обладающие гипермаскулинностью, с возрастом могут страдать от множества проблем со здоровьем и социальных проблем", - передает The New York Post.
Как же стремительно бежит время! Вот уже почти пять лет с нами нет великого советского и русского писателя, сибиряка-иркутянина Валентина Григорьевича Распутина. Хотя не совсем так, наверное, ведь и он, и герои его проникновенных повестей, рассказов и очерков, да и сами созданные им произведения, на казалось-бы такие вечные и не стареющие темы, незримо находятся вместе с нами в нашей сегодняшней, по-прежнему, непростой действительности...
Случается, что подлинные страницы истории напоминают авантюрный роман. К таким ярким эпизодам относится борьба, развернувшаяся вокруг наследства участника революции 1905 года, члена РСДРП, Николая Шмита. Здесь было все – любовь и разлука, интриги, вражда и примирение...
Он сыграл свою первую кинороль в тринадцать лет, работал грузчиком, учился в консерватории, стоял на одной сцене с великой Вией Артмане, с ходу поступил во ВГИК, сумев удивить самого Евгения Матвеева, снялся более чем в шести десятках фильмов, его знают в лицо миллионы телезрителей. Он легко «включает» то студёный балтийский ледок, а то и бешеный темперамент этакого знойного мачо. И недругов-хулителей у него хватает – особенно после 2014 года, когда он стал завсегдатаем политических ток-шоу, где запомнился активным участием в дискуссиях, порой чреватых плавным перерастанием в драку... Итак, наш собеседник – актёр и продюсер Андрис Лиелайс.
«Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост... Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась толще туловища тех щёголей, которые наполняют нынешние гостиные». Так Гоголь в «Мёртвых душах» описывал впечатления Чичикова в доме Собакевича.
Патрисия Эванс написала об одной из форм психологического насилия – вербальной агрессии – любопытную и полезную книгу. В ней предлагаются стратегии и конкретный план действий, которые уничтожат враждебный круговорот и помогут справиться с его последствиями. Ниже можно прочитать фрагмент из главы, посвященной психологии абьюзера.
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