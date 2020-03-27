Плата родителям

Некий мирянин сказал старцу:

— Батюшка, родители мои всё плачутся и бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за разум зашёл. Не могу я больше этого выносить! Не отправить ли их в богоугодное заведение?

— Понимаю, трудно тебе, — покачал головой старец, — но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить?

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Источник: pritchi.ru

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