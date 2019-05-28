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Пища для бедняков
Индийская притча   
28 Мая 2019 г.
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rice

Один богатый человек владел рисовой мельницей. От пандита он слышал, что раздача пищи беднякам — это служение, которое Господь ценит больше всего. И он решил накормить бедняков в своей деревне.

Однако он не собирался использовать для этого хорошие сорта риса. Он подумал, что для нищих сойдёт любой рис. Он достал старый рис, который давно гнил в его подвалах, и не потрудившись даже убрать кишевших в нём червей, сварил его и раздал бедным. Поев его, они долго мучились от болей в желудке. Его жена упрекала его и сказала, что хорошая пища, предложенная десяти людям, куда ценней, чем дурная, данная сотне людей. Но у него не было настроения прислушиваться к добрым советам.

Тогда жена решила проучить его. Она каждый день подкладывала в его тарелку еду с гнильцой и червями. Когда он разозлился и стал кричать на неё, она сказала:

— Пандит говорил, что каждый должен пострадать за то зло, что причинил другим. В другой жизни ты обречён есть гнилую и червивую пищу, и я даю тебе такую пищу уже сейчас, чтобы ты мог привыкнуть к ней. Это поможет тебе облегчить последствия твоих недобрых дел.

Муж осознал свою вину, раскаялся в своих поступках и научился служить бедным лучшим образом.

Источник: pritchi.ru

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