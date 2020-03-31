Палка-лошадь

Один известный психолог наблюдал, как мальчик в парке скакал на деревянной лошадке. И спросил:

— Ты разве не видишь, что скачешь на палке?

— Конечно, — спокойно ответил ребёнок. — Это палка, но это же ещё и лошадь.

У ребёнка две реальности. Одна глубокая, так как ребёнок несёт определённую миссию и полон безграничной энергией духа. Вторая реальность — его природа, его связь с материальным миром посредством игр. И если мы создаём атмосферу действительности, то это игра-тренировка поможет ему в будущем обыграть ситуации в жизни.

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Источник: pritchi.ru

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