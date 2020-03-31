Палка-лошадь

Сегодня, женщинам за 50 лет, дизайнеры предлагают немало интересных и модных образов, составной частью которых неизменно выступает обувь. Что можно примерить это весной расскажем в статье. Несмотря на то, что основным трендом остается удобство и практичность (устойчивые каблуки, «тракторная» подошва и...
Разобравшись с причинами появления и разновидностями пигментных пятен, мы рассмотрим самые популярные домашние рецепты и косметологические процедуры избавления от них. Однако прежде чем приступить к устранению этих неприятных явлений, необходима консультация специалиста, позволяющая исключить наличие...
Две попытки Сергея Ивановича завести семью провалились, хотя первая внушала надежду. Ох, давно это было, давно... Веселый институтский брак, рождение сына, диплом, хорошая работа... Все разрушила перестройка. Завод прикрыли, инженеры-конструкторы в славном городе Энске даром никому не были нужны, а...
У одного богатого отца был сын-лентяй. О труде он не имел никакого понятия: ел и пил готовое, одевался в одежду, сшитую чужими руками, притом был очень расточителен. Отец, желая приучить сына к труду и сделать его бережливым, отвёз его в дальний аул и отдал одному кабардинцу в работники за один...
Один известный психолог наблюдал, как мальчик в парке скакал на деревянной лошадке. И спросил:
— Ты разве не видишь, что скачешь на палке?
— Конечно, — спокойно ответил ребёнок. — Это палка, но это же ещё и лошадь.
У ребёнка две реальности. Одна глубокая, так как ребёнок несёт определённую миссию и полон безграничной энергией духа. Вторая реальность — его природа, его связь с материальным миром посредством игр. И если мы создаём атмосферу действительности, то это игра-тренировка поможет ему в будущем обыграть ситуации в жизни.
Среди татарского населения распространены имена не только тюркского и исламского происхождения, но имена, имеющие древнегреческие и римские корни. Для примера возьмем имена мальчиков: Эрик, Ренат, Рудольф, Эдуард, Эрнст, и другие. А вот женские имена более звучные: Аделина, Луиза, Эмма, Регина, Робина, Эльвира, Фрида.
24 марта 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения великого певца, тенора Большого театра, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата двух Сталинских премий и кавалера пяти орденов Ленина Ивана Семеновича Козловского.
Сегодня как никогда популярна ароматерапия, которая показана не только для расслабления и релаксации в зрелом возрасте, но и рекомендована для профилактики и лечения заболеваний пожилых людей и повышения качества их жизни. Что это такое и почему специалисты все больше отмечают пользу ароматерапии, расскажем в статье.
Северо-западная часть владений Чингисхана досталась его старшему сыну Джучи. Из улуса Джучи развилась Золотая Орда, зависимой территорией которой была Русь. В той или иной степени все ханы Золотой Орды знамениты в русской истории, но не о них речь в данном случае.
Авторитетные источники утверждают, что стопроцентный обмен клеток в организме человека, начиная «от головы до пяток», происходит за семилетний жизненный цикл. Логически рассуждая, можно сделать вывод, что если человек будет находиться в определённых условиях, то через семь лет перед нами предстанет совсем другая личность, вообще другой человек. Исходя из этого, на мой взгляд, можно считать, что срок максимальной изоляции лиц, совершивших преступление, не должен превышать семи лет, если, естественно, будут соблюдены требуемые условия их содержания.
"Они приняли первый в мире закон о защите животных: принято считать, что национал-социалисты любили животных и природу, - пишет немецкий журнал Focus. - Однако историк Ян Монхаупт показал, что в действительности любовь никогда не распространялась на животных и природу, а лишь обнажала странное мировоззрение нацистов".
Коронавирус ожидаемо стал триггером для разговора о человечности в условиях эпидемии. «Сейчас как никогда необходимо быть добрым. С теми, кто болен и с теми, кто здоров, но напуган», — пишет в своем твиттере певица Lady Gaga.
Хотя правительство России пока не вводит в стране тотальный карантин, как в Китае или ряде государств Европы, жёсткие меры в связи с распространением коронавируса могут последовать уже в ближайшее время. Многие уже сейчас задумываются над тем, где лучше «пересидеть» опасное время, и стоит ли, к примеру, выезжать на этот период из Москвы в провинцию?
Некий мирянин сказал старцу:
— Батюшка, родители мои всё плачутся и бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за разум зашёл. Не могу я больше этого выносить! Не отправить ли их в богоугодное заведение?
Когда говорят о жертвах Холокоста, в первую очередь вспоминают узников самых страшных лагерей смерти Европы: Освенцима (Аушвица), Треблинки, Майданека, или – на территории бывшего СССР – жертв Бабьего Яра, Змиевской балки... Между тем мало кто сегодня знает, что в 23 оккупированных регионах Российской Федерации немцы создали 44 гетто и казнили около 200 тысяч евреев.
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