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Океан
Христианская притча   
19 Февраля 2020 г.
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Когда-то, в прошедшие времена, несколько отважных и смелых людей, живших далеко от океана, захотели узнать, что такое океан. Они расспросили сведущих стариков как туда добраться, и немедленно отправились в путь. Долго они шли и, наконец, добрались до океана.

— Оказывается, океан похож на большое поле! — воскликнул первый из отважных первопроходцев.

— А мне кажется, океан напоминает бескрайний лес! — восторженно сказал второй путешественник.

— А по-моему, океан — это огромная пустыня! — высказал своё мнение третий путник. Мимо проходил рыбак и сказал им:

— Вы не спорьте между собой, разглядывая с берега океан, а лучше погрузитесь с головой в воду, и то, что там увидите, это и будет океан!

Путники так и поступили — последовали совету рыбака. Вскоре они вынырнули из воды и отдышались.

— Ну, а теперь на что похож океан? — с улыбкой спросил рыбак.

Исследователи океана переглянулись друг с другом и сказали:

— Не знаем, на что похож океан, но только уж очень он солёный!

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Источник: pritchi.ru

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