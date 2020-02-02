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Нищий в богатой стране
Христианская притча   
02 Февраля 2020 г.
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kopeika

Пожилая монахиня приехала в гости к своим родственникам, которые жили в благополучной и богатой стране. Они возили её по всем замечательным местам, показывали ей достопримечательности.

Однажды монахиня увидела на улице нищего и подала ему монетки. Один из родственников сказал ей:

— Дорогая, мы здесь никогда не подаём нищим, потому что в нашей благополучной стране все могут хорошо жить. Безработицы у нас нет. Просто этот человек ничего не хочет делать.

На эти слова монахиня ответила:

— А вы никогда не думали о том, что, посадив здесь, в этой стране, и на этой улице нищего, Бог испытывает ваше милосердие и доброту?

Родственники на мгновение остановились, а потом подошли к нищему и подали ему.

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Источник: pritchi.ru

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